Oglas za izdavanje stana u Beogradu koji je osvanuo na društvenim mrežama, razbijesnio je sve!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/facebook/Vladimir Trifonovic

U Srbiji su posljednjih mjeseci u žiži interesovanja nekretnine, kupovina i izdavanje, a svima su posebno zanimljivi stanovi jer njihova cijena neprekidno raste zbog naseljavanja Rusa i Ukrajinaca u Beograd i druge veće gradove. Kako su porasle cijene, tako ljudi sve manje mogu da nađu nešto što im odgovara, pa se odlučuju za najjeftinije opcije. Na društvenim mrežama stalno iskaču razne zanimljivosti koji ljudi fotografišu i dijele, jedna od tih koja se skoro pojavila jeste šokantan oglas za izdavanje stana u Beogradu.

Na prvu loptu izgleda sasvim obično, a cijena je pristojna, pa je očigledno privukao veliku pažnju. Ali sreća zbog pronalaska jeftinog stana traje dok se ne javite stanodavcu. Na društvenoj mreži Fejsbuk su objavljene prepiske nepoznate djevojke sa stanodavcem, koji joj je stan ponudio potpuno besplatno. Ali naravno da je ipak tražio nešto zauzvrat, a to su bile, ni manje ni više, nego se*sualne usluge.

Izvor: Facebook/screenshot

Poruke između stanodavca i djevojke glase: "Možemo oko cijene da se dogovovimo. Imam ponudu za tebe pa ako ti odgovara", napisao je djevojci izvesni stanodavac, na šta je ona pitala kako će to da se dogovore. Odgovor koji je uslijedio je, malo je reći šokantan. "Da li bi pristala da dobiješ stan na 12 mjeseci besplatno, samo da ga održavaš, a uslov je da se lijepo zabavimo kad dođem iz Švajcarske, a to je jednom mjesečno.To je noćno kupanje, uživanje, gledanje filmova itd. Nudim stan i finansijsku pomoć od 200 eura i sve ostaje anonimno između nas. U Beogradu ne poznajem ljude, i nemam vremena da upoznajem djevojke jer uvijek dođem na dan, dva. Mogli bismo da napravimo ugovor na papiru za stan gdje će pisati da si mi platila 12 mjeseci unapred i onda si mirna i sigurna. Razmisli pa mi odgovori da li želiš da se čujemo i popričamo", glasila je poruka stanodavca.

Izvor: Facebook/screenshot

Kako se može videti na slikama, djevojka je blokirala muškarca i na poruku ništa nije odgovorila. Takođe, na slikama se može vidjeti da se izvjesnom stanodavcu javila još jedna djevojka i da joj je takođe odgovorio da za cijenu mogu da se dogovore, ali ona je kratko odgovorila da nije zainteresovana.

Izvor: Facebook/screenshot