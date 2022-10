Jovan Vukotić, ekonomista iz Zemuna, ima isto ime, prezime i datum rođenja kao nedavno ubijeni vođa škaljarskog klana Jovan Vukotić i zbog toga, kao i rata kavačkog i škaljarskog klana, njegov život se pretvorio u pakao!

Izvor: Kurir televizija

Jovan Vukotić je ekonomista iz Zemuna koji od 2007. godine živi pravi horor film. On ima isto ime i prezime kao i nedavno ubijeni vođa škaljarskog klana. Igor je rekao da se zbog istog imena, prezimena i datuma rođenja kao i odbjegli škaljarac našao u epicentru rata kotorskih klanova koji traje od 2014. godine.

Ovaj čovjek se nedužan našao u epicentru rata zavađenih kotorskih klanova, jer se zove i preziva isto kao i Kotoranin koji je označen kao jedan od vođa škaljarskog klana - Igor Vukotić. Da podsjetimo, rat klanova počeo je prije osam godina, a poslednja žrtva u krvavom obračunu je Jovan Vukotić, koji je, uz svog odbjeglog rođenog brata Igora Vukotića, bio označen kao prvi čovek “škaljaraca“. U Turskoj je uhapšen i Milan Vujotić, jedan od visokopozicioniranih članova kavačkog klana koji je navodno odgovoran za ubistvo vođe škaljarskog klana, Jovana Vukotića.

“Moji problemi počinju 2007. godine, kada sam u inostranstvu zadržan na pasoškoj kontroli više od dva sata, i to bez ikakvog objašnjenja. Mjesec dana nakon toga sjedio sam sa djjevojkom u kafiću kod Vukovog spomenika u Beogradu, kada je upala Interventna jedinica. Šest sati su me provjeravali u stanici, pa pustili. Tada su mi objasnili da postoji osoba sa istim identitetom kao ja i da je rođen u Kotoru. Između ostalog, rekli su da se nalazi na Interpolovoj poternici Francuske. Prilikom svakog prelaska granice ili obične legitimacije na provjerama bio sam zadržavan i do 12 sati”, priča Jovan iz Zemuna.

Sa obzirom da je ekonomista i da često putuje, on je često nailazio na neprijatnosti prilikom prelaska granice.

"Imao sam zadržavanja od 30 minuta do 9-12 sati. Nisam smio da idem ni autobusom ni vozom, jednom prilikom su zbog mene 3 sata držali autobus na granici, eto, na neki način mi je bila ugrožena sloboda kretanja", kazao je on.

Za svoju bezbjednost, kako dodaje, ipak se najviše uplašio 2014. godine, kad i počinje žestok rat kotorskih klanova do istrebljenja. Krv mu se ledila u žilama i kad je poslovno često morao da ide u Crnu Goru. Igor Vukotić navodi da ga je sve to natjeralo da promijeni svoje ime i prezime, a kada je to učinio - zaplakao je.

“Kap koja je prelila čašu dogodila se 18. oktobra 2018, kada sam poslovno boravio u Milanu. Usred noći u hotelsku sobu upadaju mi karabinijeri kroz prozor! Onako sanjivom, gurali su mi cijev puške u potiljak dok sam ležao u krevetu. Negdje oko 4 ujutru su mi ušli u sobu, prislonili su mi cijev od puške i prvo pitanje je bilo ‘Da li imaš pištolj‘. Ja sam rekao da nemam, oni su me digli iz kreveta i uperili 7 cijevi u mene!”, prisjeća se užasnih scena Jovan.

Opisao je kako je izgledalo privođenje u hotelu u Milanu. Upitao je policajce šta bi bilo da se trgao, a oni su mu rekli da bi pucali jer su imali informacije da je opasan i naoružan!

“Stavljaju mi lisice na ruke i izvode me iz hotela kao poslednjeg kriminalca, a na kraju agonije mi se izvinjavaju. Posle sam ih pitao šta bi se dogodilo da sam se prilikom buđenja trgao ili burno odreagovao, rekli su mi: ‘Pucali bismo u tebe, jer na potjernici piše da si opasan i da nosiš oružje, kao i da si spreman da pucaš‘ ”, navodi on.

Sagovornik kaže da su njegova agonija, ali i strah za sopstveni život postali još veći kad se u medijima pojavila njegova fotografija na kojoj je pisalo “da je on šef škaljarskog klana“. Istakao je da od tog trenutka počinje njegov pakao.

“Od tog objavljivanja kreće moj pakao. Život mi se pretvorio u nespokoj i nesigurnost. Tada po ‘prijateljskoj‘ preporuci od MUP tražim oružje kako bih se makar zaštitio u svom stanu, gdje imam dvoje dece, ali ga ne dobijam. Tako da sam prepušten na milost i nemilost pripadnika kriminalnih grupa koje mogu iz greške da me ubiju bez problema”, kaže Igor Vukotić, koji nije želio da otkrije svoje novo ime i prezime.

Igor Vukotić iz Zemuna navodi i da njegova porodica, prijatelji, ali i poslovni saradnici imaju strah kad se nalaze u njegovom okruženju. Kolege ga navodno izbjegavaju.

“Ispada da sam pokretna meta, jer mi poslovni saradnici otkazuju sastanke pošto se plaše za svoju bezbjednost. Kolege se čak plaše i da idu sa mnom na sastanke, a kamoli na putovanja. Sada sam nakon ubistva Jovana Vukotića uzeo bolovanje, jer sam sada u konstantnom strahu da se nešto ne dogodi”, kaže Vukotić i navodi da je on jedan običan porodični i poslovni čovek.

Nakon pretresa, italijanska policija mu je rekla da će imati probleme pri prelasku granice, te su mu sugerisali da promijeni ime i prezime, a on ih je i poslušao, pa je promijenio svoje ime i prezime. Nije otkrio svoj novi identitet.

"Nisam dobio nikakvu zaštitu, iako sam ratni veteran, nikad osuđivan. Rekli su mi da uzmem oružje, ako mi neko dođe na adresu, međutim zahtjev mi je odbijen", zaključio je Vukotić.

Jovan Vukotić, vođa škaljarskog klana, koji je ubijen 8. septembra u Istanbulu, sahranjen je u rodnoj Crnoj Gori. Navodno, Vukotić je sahranjen u porodičnoj grobnici u mjestu Čevo kod Cetinja, pored svog oca Veselina Vukotića, koji je ubijen 2019. godine. Sahranu je navodno obezbjeđivao veliki broj pripadnika MUP-a.