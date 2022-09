Emisiju je obeležilo vređanje Aleksandra Cvetkovića direktora SPO i publiciste Dejana Lučića. Tema su bili Putin i Ukrajina.

Rat u Ukrajini je toliko polarizovao javnost u Srbiji da ne prođe dan a da se pred kamerama ne suoče potpuno oprečna mišljenja o onome što radi Vladimir Putin, zapad, Ukrajina. Tako je bilo i na Kurir televiziji u emisiji "Redakcija" kada su argumente ukrstili Aleksandar Cvetković direktor SPO-a i publicista Dejan Lučić. U jednom trenutku, po starom dobrom običaju, argumentovana rasprava je prešla u vređanje i prozivke.

A sve je počelo sasvim uljudno. Sve dok se nisu pomenuli Hazari.

"Nažalost smo došli u situaciju da govorimo o ratu, o neminovnosti nekog daljeg sukoba. Veliko je pitanje šta će nam se desiti svima. Često čujemo kako ljudi navijaju – njima će Rusi ovo, njima će Amerikanci ono. Mi u Srbiji treba da budemo svesni da bi takav ratni sukob velikih sila sigurno bio loš za male zemlje pa samim tim i Srbiju. Mi treba na svakom korkau da propagiramo mir i da radimo na tome", rekao je Cvetković.

S druge strane Lučić, koji je za one koji ne znaju i bivši član masonerije, je rekao da se radi na smeni Vladimira Putina.

"Ali hajde da prvo definišemo ko ratuje. Objavu rata je dao Zbignjev Bžežinski, poljski hazar, jedan od kretaora igre koji je rekao – pobedili smo komunizam, sada je na redu pravoslavlje. Zbog toga je napad na pravoslavlje i u Srbiji, na razne načine, i ovaj rat u Ukrajini je u stvari verski rat. S jedne strane imamo napadnute pravoslavce – Ruse, ali i Ukrajince. Ukrajince su napali oni koji su 2014. izvršili prevrat – Hazari – potpomognuti Amerikom, Britanijom i Nemačkom. Od tada su oni preuzeli kontrolu nad Ukrajinom i vrše indoktrinaciju hrišćanskog pravoslavnog naroda da je antiruski i antipravoslavni. Cilj ovog rata je obnova Hazarije, a cilj Zelenskog, koji je Hazar, je da se osvoji Krim, što je naravno nemoguće. U toj želji da se pobedi Rusija, Hazari su spremni da pobiju sve Ukrajince a cilj je da ostane svega osam miliona Ukrajinaca. Skoro sva zemlja u Ukrajini će biti prodata zapadnim investicionim fondovima. Tako da ako Rusija ne oslobodi Ukrajinu ona će biti 1/1 vlasinštvo tih investicionih fondova kao što je država Izrael 1/1 Rotšildova", rekao je Lučić.

E ovde već kreće rasprava sa nešto manje argumenata.

- Ma ovo je strašno šta ovde slušamo. Mi pričamo o realnoj opasnosti a vi pričate o vašim teorijama zavera, rekao je Cvetković obraćajući se Lučiću.

- To nisu teorije zavere, vi lažete ljude.

- Ne, vi ste taj koji laže ljude i nemojte da me prekidate.

- Vi meni kažete da sam teoretičar zavera a vi ste direktor Sajma. Šta vi kao direktor Sajma meni govorite?!

- Molim vas da budemo realpolitičkim vodama a ne da pričamo o onome šta bi bilo kad bi bilo. Mi moramo da shvatimo da je Rusija napala Ukrajinu. Nemojte mi upadati u reč!

- Hoćete da me bijete?, upitao je Lučić.

- Ne, ali vas samo molim da mi ne upadate u reč. Vi možete da pričate o Hazarima ali je činjenica da dve države, dve vojske ratuju.

Cvetković je napomenuo kako u Ukrajini ginu ljudi, ginu civili.

"Mislim da niko normalan u Srbiji nije protiv Rusije. Ali ne možete reći da su ljudi koji su protiv Putina ujedno i protiv Rusije. Kada je gospodin Lučić rekao da se radi na smeni Putina, ja mislim da bi to bio spas za Rusiju. Isto tako je činjenica da kada je Putin došao 2000. na vlast da su ga zapadni lideri primali kao ruskog cara. I ono što ste rekli da je ovo rat protiv pravoslavlja… meni je izuzetno jk negativan utisak ostavio govor patrijarha Kirila da će svi koji poginu u borbi protiv Ukrajine otići na nebo i biti sa Bogom. To veze sa pravoslavljem i hrišćanstvo nema", rekao je Cvetković.

Lučić je istakao da će Rusi kao i uvek i u ovom ratu pobediti i da su uz Ruse svi narodi koji se bore protiv imperijalizma.

- Pustite Rusiju više, idite tamo, preselite se gospodine Lučiću u Rusiju, idite na front u Rusiju. Nemojte te priče da prodajete ovde.

- A vi idite kući kod Dane i Vuka.

- Sram vas bilo.

Kraj rasprave