Pripadnici Službe organizovanog kriminala PU Splitsko-dalmatinske krajem prošle nedelje uhapsili su Vladana Mijuškovića (37), državljanina Crne Gore iz Nikšića za kojim je krajem januara ove godine Viši sud u Podgorici raspisao međunarodnu Interpolovu potjernicu.

Izvor: printskrin privatna arhiva

Odmah nakon što je s lažnim dokumentima koji su glasili na ime jednog slovenskog građanina uhapšen na području Podstrane i to, kako nezvanično saznaje Slobodna Dalmacija, na terasi jednog tamošnjeg lokala, Mijušković je priveden pred istražnog sudiju splitskog Županijskog suda koji mu je odredio četrdesetodnevni istražni zatvor radi izručenja Crnoj Gori.

Policajci su "u rutinskoj kontroli" posumnjali u ispravnost njegovih dokumenata te su ga prvo, prema nezvaničnim saznanjima sajta, uhapsili zbog sumnje da je lažirao isprave. No, naknadnom provjerom otisaka i baza podataka shvatili su da u stvari imaju "veliku zvijerku".

Mijušković je u Podstrani živio u iznajmljenom apartmanu, ali iako se po nezvaničnim pričama navodi kako je uhapšen sasvim slučajno, moguće je da to ipak nije tako i da ima veze s nedavnim ubistvom Gorana Vlaovića, pripadnika škaljarskog klana kojeg je na plaži Zrće krajem avgusta hicem u glavu likvidirao Duško T. koji je nakon toga uhapšen i nalazi se u istražnom zatvoru. Naime, kako su pisali mediji, nakon tog ubistva kojeg je navodno za 50 hiljada eura naručio vođa suparničkog kavačkog klana Radoje Zvicer, policajci iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore zajednički istražuju, uz ostalo, i da li je baš Mijušković bio s ubijenim Vlaovićem na Pagu i je li moguće da Vlaović sakrivao Mijuškovića nakon što je ovaj postao "lice s potjernice".

Izvor: Printskrin

O tim detaljima Mijušković, saznaje Slobodna Dalmacija, nije govorio na splitskom sudu gdje se, praćen splitskim advokatom Edvardom Sušcem kojeg je angažovao, oštro protivio izručenju tvrdeći da nije počinio ono za šta se tereti pa samim tim ne može biti izručen. Prilikom hapšenja policija je kod njega pronašla veću svotu novca, a Mijušković je rekao da je to novac koji je legalno zaradila njegova porodica i da ga je imao jer je u Hrvatskoj tražio zemljište koje bi kupio kako bi on i porodica mogli da se presele tamo. Ponudio je sudu i 300 hiljada kuna jemstva kako bi se, umijesto ćelije na Bilicama, u daljem djelu postupka izručenja branio sa slobode te je obećao i da će biti dostupan hrvatskim vlastima i da neće napuštati mjesto boravišta. Međutim, sudija nije to prihvatio utvrdivši da ga moguće određivanje mjera sigurno ne bi sprečilo da pobijegne.

Zanimljiv je podatak da Mijušković, po zvaničnim podacima ekonomski tehničar sa završenom srednjom školom, u Zagrebu ima legalno prijavljenu građevinsku firmu "Mijušković gradnja" koja se bavi gradnjom stambenih i nestambenih zgrada i koja se, po podacima baze podataka Company Wall business, posljednje dvije godine nalazi u blokadi. Prije toga, 2019. godine firma je imala ukupni prihod od preko 8,4 miliona eura i dobit od gotovo 267 hiljada eura.

U martu 2021. godine Jutarnji list je pisao da je Mijušković preuzeo kompaniju "Gradko" koja je, pak, bila dio koncerna građevinskih firmi u vlasništvu konzorcija GIP PIONIR d.o.o. Zagreb u vlasništvu Ranka Predovića koji je bio, po medijskim napisima, blizak pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću te su gradili i famoznu slemensku žičaru čija je gradnja s početnih 300-njak miliona naposljetku nabujala do preko 106 miliona eura.

Mijušković će, dakle, biti izručen vlastima Crne Gore zbog optužnice kojom ga se tereti da je krajem 2020. godine na području Crne Gore postao član organizovane grupe koju su stvorili Jovan Vukotić i Janko Vukadinović. Po optužnici crnogorskog tužilaštva Mijušković je prihvatio "preuzimanje i transport imovine za počinjenje kaznenih djela ubistva i teških ubistava i eksplozivne naprave velikih razornih snaga". Takođe je bio spreman, u okviru organizacije, da prevozi druge članove i vrbuje nove članove navedene kriminalne organizacije.

Podsjetimo, Jovan Vukotić vođa škaljarskog klana, ubijen je početkom septembra u Istanbulu u Turskoj u klasičnoj sačekuši nakon što su njegovo kretanje i navike, otkrili su naknadno mediji, četiri mjeseca pratile dvije ekipe ubica.