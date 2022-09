Jedna objava na društvenoj mreži je izazvala potpuni haos!

Jedna slika računa je izazvala potpuni haos na društvenim mrežama i polemiku oko toga da li ovu uslugu u kafiću treba platiti ili ne. Kako se navodi kafić u Hrvatskoj naplaćuje čašu vode sa česme, po simboličnoj ceni od 15 dinara (1 kuna). Jedan korisnik društvene mreže Redit je to odmah primetio kada je dobio račun, zbog čega ga je postavio na društvenu mrežu tražeći objašnjenje.

"Naplaćivanje vode sa česme. 1 kuna po čaši. Da li ste to negde primetili ili je to novi trend?", napisao je on na Reditu. Drugi korisnici su odmah pokrenuli diskusiju, uglavnom navodeći da je takva politika pogrešna, a neki kažu da je to svakako bolje nego kada podvaljuju flaširanu vodu za 50 kuna (700 dinara).

"Podseća me na to kada su moji prijatelji su posle posla izašli na picu i tražili cedevitu. Žena ih je pitala da li žele bokal cedevite, uzeli su je i kasnije je bokal cedevite bio 200 kuna (3.000 dinara), ovo je bilo pre krize kada je cedevita bila 10 -13 kuna u kafiću - odnosno između 150 i 200 dinara). Platili su pice, ali nisu bokal", ispričao je svoje iskustvo korisnik. Jedan korisnik je rekao da za takve prilike uvek drži novčanicu od 1000 kuna u novčaniku.