Detektiv Braca Zdravković izneo tvrdnje je sin Ljubiše Bogdanovića hteo da se ženi sa njegovom ljubavnicom, kada je otac video da ga ne može odgovoriti od te namere, potpuno je poludeo i pištoljem usmrtio 13 ljudi.

Izvor: KURIR/Vladimir Šporčić/Privatna Arhiva

Srbija još pamti zločin Ljubiše Bogdanovića iz Velike Ivanče koji je 9.aprila 2013. godine, uzeo svoj pištolj "CZ88" i ubio 13 meštana, a nakon toga presudio sebi. On je u krvavom piru, presudio svojoj porodici, rođenom sinu, kao i rođacima i meštanima, a mnogi su se uzaludno pitali da li je postojao bilo kakav motiv koji je bio okidač nezapamćenog zločina.

Detektiv Braca Zdravković nedavno je ispričao neverovatna saznanja o krvavom piru. On je, kao inspektor istraživao ovaj slučaj. Zdravković je objasnio šta je probudilo monstruma. Kaže da je Ljubiši Bogdanoviću mrak pao na oči kada mu je sin doveo devojku sa kojom je namerio da se ženi. Ljubiša je tu devojku poznavao odranije. Ljubiša je bio imućan u selu i važio je za gazdu.

"Najveći gazda sela (Ljubiša) zabavljao se sa jednom devojkom, izdržavao je i finansirao. Ali kada njegov sin doveo buduću snaju i rekao "tata, ja je ženim", kada je video svoju ljubavnicu ispred sebe Ljubiša je poludeo. Da li iz ljubomore, ili iz čega već on je poludeo. Sinu je počeo da priča da je ta devojka raspikuća, ali sina to nije pokolebalo. Sin mu je rekao da će, ako treba, otići sa njom da živi u Beogradu", otkrio je Braca Zdravković gostujući u Novom jutru sa Jovanom Jeremić. Detektiv dodaje da je monstrum tada rešio da uradi šta je uradio nekoliko dana kasnije.

"Ljubiša je uzeo legalni pištolj, ubio je sina, ranio ženu, koja je čudom preživela. A onda, da mu se ne bi smejala familija, ubio je još 11 ljudi u selu, i na kraju i sebe", objasnio je Zdravković.

Motiv koji navodi Zdravković, se i ranije pominjao među meštanima Ivanče, koji su tvrdili da je Ljubiša Bogdanović to video kao pokušaj da mu raskuće kuću, što je bio ključni motiv za masakr. Drugi su opet pričali da je poslednjih dana do Ljubiše došla informacija da mu se sin Branko već neko vreme viđa sa izvesnom ženom iz sela Međulužje i da se zaljubio u nju, iako se ona navodno bavila prostitucijom.

"Šuškalo se već neko vreme da su Branka viđali da izlazi sa tom devojkom. Za nju se opet pričalo da se prostituiše. Koliko znamo te priče su došle i do Ljubiše zbog čega se zadnjih dana svađao sa Brankom. To što se Bane do sad nije oženio bila je Ljubina večita rak rana! On se još davno zabavljao sa jednom devojkom i ta veza je trajala oko četiri godine, svi smo mislili da će da je ženi jer je non-stop bila kod njih", pričali su tada meštani.

"Da stvar bude gora, njega su s devojkom sumnjivog morala upoznali ubijeni Goran i Jovana Despotović. To Ljubiša nije mogao da podnese, jer su na taj način od njega izvlačili novac", tvrdio je jedan od meštana. Ljubiša nije nikada odobravao vezu između njegovog sina i te devojke i često se žallio komšijama da mu ona odvlači sve pare iz kuće i da će im rasturiti dom.

Ljubiša je nakon što je ubio svog sina prvo otrčao kod Despotovića da i njih sve pobije, jer ih je smatrao glavnim krivcima za svu njegovu nesreću.

Osim sina, Ljubiša je ubio i majku Dobrilu (1930). U kući porodice Despotović napadač je ubio supružnike Mikaila (1952) i Milenu (1952), njihovog unuka Gorana (1989) i suprugu mu Jovanu (1992) sa dvogodišnjem sinom Davidom u naručju. U kući Stekića ubio je Danicu (1935) i Draganu (1963), a zločin su preživeli Daničin suprug Radivoje, koji je bio na poslu i sin Aleksandar koji je spavao u sobi na spratu. Nastradali su i bračni par Velimir (1935) i Olga Mijailović (1934), a u kući porodice Ješić napadač je usmrtio majku i sina, Ljubinku (1949) i Miloša (1965).

Na kraju, Ljubiša je pucao sebi u glavu, a preminuo je posle nekoliko dana u bolnici.