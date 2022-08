Auto koji je parkiran na plaži u Hrvatskoj privukao je veliku pažnju ljudi koji su došli da se kupaju.

Na Fejsbuk stranici "Uživo sa slavonskih prometnica" u ovog vikenda objavljene su fotografije sa jedne plaže na Murteru, ostrvu u Hrvatskoj, na kojima se vidi auto parkiran na samoj plaži, odmah do vode. Osoba koja je parkirala ovde auto, kao da je bukvalno shvatila izraz "prvi red do mora", i svoj auto marke "Punto" parkirala doslovno na samom ulazu u more, odnosno u plićaku.