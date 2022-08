Prof. dr Čedomir Čupić prisetio se dramatičnih događaja tokom devedesetih kada mu je prećeno smrću.

Prof. dr Čedomir Čupić, nekadašnji profesor na Fakultetu političkin nauka prisetio se u jednom intervjuu kako je dva puta tokom devedesetih godina bio na spiskovima za likvidaciju.

"Prvi put je to bilo u vreme studentskih demonstracija kada sam posle jednog intervjua gde sam tražio da Slobodan Milošević podnese ostavku dobio prvu pretnju smrću. Komšinica moja, koja je u to vreme pripadala JUL-u, bila je na nekom sastanku gde je čula da sam ja na spisku za likvidaciju. Ona je to prenela mojoj supruzi ali mi je supruga rekla kako možda ona malo preteruje", rekao je Čupić za emisiju "Govornica".

Jedno veče kada je krenuo na studentske proteste naleteo je na tu svoju komšinicu.

"Bilo je oko pola 11. Ja krenuo da se nađem sa profesorom Ratkom Božovićem. I ona me pita gde to idem, ja joj kažem a ona će meni – vi profesore ne idete nigde.

- Je l’ vam prenela supruga šta sam joj rekla?

- Jeste.

- E, vi nećete ići nigde. Ja ću stajati ovde ali vi nećete proći dalje.

I ja se vratim. Ona je bila još neko vreme dole. Posle sam tek oko pola 1 otišao"

Nove pretnje su usledile kada je Čupić među malobrojnim profesorima odbio da potpiše novi zakon kojim se ukida autonomija Univerziteta.

"Taj spisak je napravljen 1999. Sećam se, traje bombardovanje, a kod mene dolazi prof. Vukašin Pavlović i moli me da prošetamo do Kalemegdana. Tada mi je ispričao da je kod njega tog dana bio prof. Sveta Stojanović koji je pored toga što je bio sjajan profesor etike bio i svojevremeno savetnik tadašnjeg predsednika Jugoslavije Dobrice Ćosića. Pavlović mi je ispričao dalje da mu je Sveta rekao da postoji plan da se likvidira jedan broj intelektualaca i ljudi iz javnog života kao izdajnika i neprijatelja.

- Na tom spisku je tvoje i ime Ratka Božovića. On vam je preporučio da nađete neke stanove i da se sklonite. To se već noćas može desiti, rekao mi je Pavlović."

Čupić je istog tog dana otišao kod Ratka Božovića.

"Kod kuće su bili on i njegova supruga, novinarka Vesna Mališić. Ja mu ispričam šta mi je Vukašin rekao da je čuo od Svete Stojanovića, i kažem mu kako sada treba da se sklonimo. I počnem da razmišljam gde bi mi to mogli, a onda mi Ratkova supruga Vesna reče – dobro, to znači da Ratko ostavi mene, a ti sina i ženu?! Dođu onda po vas i onda šta?! Da likvidiraju nas? Da nas muče da saznaju gde ste vi a mi ne znamo?! Ja se izbezumim i kažem – Vesna hvala ti. I tu odlučim da se neću sklanjati. Dođem kući i na jedan fin način kažem supruzi da će se možda nešto dešavati. Ja ću noćas da radim, a ako neko bude kucao i zvonio ti nemoj da izlaziš iz sobe sa detetom. Ostavio sam otvorena vrata celu noć, da ako oni dođu da mogu lako da me pokupe, da bih zaštitio nju i dete", ispričao je Čupić.