Vladimir Čuturilo ispričao je kako je u švedskoj postao suosnivač atipične firme koja je danas prisutna u celom svetu i poznata je po specifičnim proizvodima, ali i još specifičnijem modelu poslovanja.

Vladimir Čuturilo, nekadašnji Sarajlija, koji je danas generalni menadžer švedske firme Foreo, poznate po prodaji atipičnih kozmetičkih uređaja i preparata, dildoa i prezervativa, ispričao je kako je nastala ova po svemu neobična kompanija koja danas zarađuje milione evra i posluje u čitavom svetu.

"Sav uspeh se zasniva na energiji. Nismo kompaniju napravili mi, osnivači, već svi ljudi zaposleni u njoj. Ljudima u kompaniji smo dali slobodu i kreativnost. Dali smo im deo našeg zezanja. Ono, hajde zezazjte se zajedno sa nama. Zato imamo tako ogroman uspeh. Jedan od naših glavnih proizvoda je dildo Lelo. Sam dizajn ovog proizvoda je vrlo prihvatljiv za ljude. Lepo izgleda. Često sam znao da ga stavim na sto u restoranu na nekoj večeri, niko nije znao šta je to. Neka lepo izdizajnirana stvarčica. Na taj način se menja i svest ljudi. Ženama i devojkama je sada mnogo lakše, jer nisu više stigmatizovane ako ga kupe i koriste", ispričao je Čuturilo za Biznis priče, onda pojasnio kako su došli na ideju da počnu da proizvode prezervative koji imaju specifičan oblik i teksturu, te pružaju stopostotnu sigurnost.

Može da se širi koliko hoćeš

"Godine 2007. smo počeli da proizvodimo kondome. Ideja je potekla od toga što ne postoji na tržištu adekvatan kondom. Niko vam ne daje garanciju. Često se dešava da ljudi koriste kondom da bi se zaštitili od neželjenih posledica, a dođe do začeća i raznih oboljenja. Mi smo rešili da uradimo nešto po tom pitanju. Imali smo adekvatan silikon koji smo do tada koristili u proizvodnji Lela. U pitanju je medicinski silikon koji smo počeli da koristimo i u izradi kondoma koji su mnogo sigurniji od svih ostalih. Takođe, naš kondom je heksagonalan, sav je u ćelijama. To nam je dalo dva dodatna kvaliteta. Prvi je sigurnost da kondom ne može da se probuši, jer ako se probuši on se čitav raspadne i to se odmah oseti. Drugi je fleksibilnost, tako da može da se bez opasnosti širi koliko god je potrebno. To je jedini kondom na svetu koji ima stopostotnu bezbednost i garanciju. Taj silikon koji smo koristili u izradi dilda i kondoma počeli smo da koristimo i za izradu uređaja za čišćenje i masažu lica. Ovaj uređaj je napravio revoluciju u održavanju kože. Pa čak i u dermatologiji. Zahvaljujući njemu može se ostvariti pojačanje tonusa kože lica, tonusa mišića lica, čišćenje od starih epitela kože… Sa tim aparatom mi smo postali treći kozmetički brend u svetu. Za pet godina smo stvorili kompaniju koja fizički operiše u 87 zemalja sveta, a prisutni smo u svih 200 zemalja u svetu."

Kad svi zarađuju mi izgubili 10 miliona

On je takođe opisao događaj koji je završio kao vest dana pre tri godine, kada su za par sati izgubili gotovo 10 miliona evra, a u pozadini svega nalazila se i pomalo komična situacija.

"Imali smo veliku grešku koja se na kraju izrodila u nešto lepo i korisno. Crni petak je totalno ludilo. Za njega se kompanija priprema celu godinu. Tog jednog dana u godini je toliko potrošačko ludilo, kao da je sve besplatno. Godine 2019. godine, na Crni petak, hteli smo da napravimo neke promocije u našoj internet prodaji, e-komercu, i neko je u celoj toj gužvi, na jedan proizvod, umesto cene 299 evra stavio 9.99. I to na UFO proizvodu koji smo tek lansirali i koji je u to vreme bio najprodavaniji. Grešku nismo ni primetili dok nije počelo masovno kliktanje i kupovina. Ljudi su za deset evra kupovali proizvod koji košta 300! Nismo znali šta da radimo. Ne bi bilo fer da ne ispoštujemo kupce… Posle sat vremena smo morali da oborimo ceo sajt, jer nismo mogli da sklonimo samo taj jedan proizvod sa njega. Svi svetski mediji, posebno naši na Balkanu, objavili su vest da je `švedska kompanija za jedan dan izgubila 10 miliona evra`", ispričao je kroz smeh Čuturilo.