Muškarac je tri jutra zaredom primećivao vezice na automobilu, sklonio ih je svaki put, a onda počeo da se raspituje kod svojih prijatelja o onome što je nalazio i dobio uznemirujuću informaciju.

Izvor: TikTok/screenshot/sonsofthunderisraelites

Jedan vozač danima je nalazio vezice prikačene za zadnja vrata na automobilu, a budući da nije znao šta je u pitanju, sklonio je to sa vozila, ali mu nešto nije dalo mira, pa je ispričao prijatelju koji je pravnik.

Objasnio mu je da svako jutro nalazi vezice na istom mestu - na zadnjim vratima automobila, na mestu gde sedi njegova ćerka. On mu je objasnio da je to znak prepoznavanja za one koji se bave trgovinom ljudima i kidnapovanjem. Stavljajući ove vezice na automobil, obeležavaju metu, koja se kasnije lako prepozna u krugu ljudi koji se bavi seksualnom eksploatacijom. Većina ljudi ne bi prepoznala opasnost, a to kidnaperima međusobno služi kao znak prepoznavanja, uz pomoć kojeg lakše biraju žrtve.

Svoje saznanje podelio je na društvenim mrežama i upozorio one koji imaju žene, malu decu ili decu koja izlaze noću u grad i voze automobil, da dobro provere vozilo i ukoliko vide nešto slično, odmah uklone.