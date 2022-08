Žarko Popović, nekadašnji šef odjeljenja za krvne delikte Srbije je uporedio Vuka Borilovića sa drugim srpskim masovnim ubicama.

Crnogorska javnost traži da Nenad Kaluđerović, ubica Vuka Borilovića, koji je izvršio masovna ubistva na Cetinju, bude oslobođen bilo kakve odgovornosti, a slično misli i crnogorski ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji o zakonu i proceduri u ovakvim slučajevima govorio Žarko Popović, nekadašnji šef odjeljenja za krvne delikte Srbije.

"Tu imamo dva instituta kod tih krivičnih djela. To je institut nužne odbrane i institut krajnje nužde. To tužilac nakon obavljenih svih istražnih radnji, u vezi sa ovim masakrom mora da vidi da li su tu postojali elementi nužne odbrane ili krajnje nužde", rekao je Žarko Popović.

"Nužna odbrana je neophodna odbrana da učinilac od sebe ili drugog lica odbije protivpravni napad na neko svoje dobro. Tu su bitna dva elementa - napad i odbrana", ispričao je Popović.

Žarko Popović je potom je napravio komparaciju sličnih događaja u Srbiji sa masakrom na Cetinju.

"Ubistvo u Velikoj Ivanči gdje je čovjek zato što su ga prozivali danima po selu, da mu je žena ovakva ili onakva, uzeo oružje i od kuće do kuće svih onih ljudi koji su mu prozivai ženu i ubio ih. I onda je sebe pokušao da ubije, a prvo ubio svoju ženu i svoje dijete. On je dobio zaštitnu mjeru obaveznog čuvanja i liječenja u ustanovi zatvorenog tipa. Imamo slučaj i u Jabukovcu, kada je čovjek zbog uticaja vlaške magije, prvo pretukao svoju ženu, pa skočio u bunar. Komšija ga je spasao, a on uzeo pušku i krenuo po selu da ubija kako je koga sreo. Tada je ministar Jočić naredio da se uhapsi. Mislio sam i tada, mislim i sada da je to bilo ispravno. Da se vidi šta je to lice pobudilo, a nije kriminalac. Ovi navedeni ljudi nisu kriminalci, da to urade. Na Cetinju je čovjek za razliku od ovoga u Velikoj Ivanči i u Jabukovcu sklonio prvo svoju porodicu u Herceg Novi, onda se spustio dole kod podstanara ubio dvoje djece i njihovu majku, a onda punio pušku i ubio ujaka, kuma, i ubio ukupno 10 ljudi", rekao je Popović.