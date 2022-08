Otkrivena dadilja koja je juče (ponedeljak) pobegla sa bebom od mesec i po dana u Kruševcu!

Izvor: Printscreen/ Facebook

Otkriven je identitet dadilje koja je osumnjičena za otmicu bebe juče (u ponedeljak) u Kruševcu. Majka jednomesečne bebe iz Kruševca, koju je u Kruševcu otela dadilja J. J. (35), rekla je da je sa dadiljom stupila u kontakt preko grupe na fejsbuku, kao da ni u jednom trenutku nije posumnjala u nju.

"Javilo se nekoliko žena, javila se i ona, delovala je sasvim normalno. Došla je na intervju. Tražila sam joj na uvid ličnu kartu, pitala da li mogu da fotografišem, rekla je da nema problema. Popričale smo, rekla mi je da čuvala bratovljevu i sestrinu decu. Probali smo dva sata, ona je bila super sa bebom. Uspavala je, opeglala veš, delovala je skroz normalno", rekla je majka, pišu Novosti.

J.J. je prema njenim rečima odradila par smena.

"Jednom prilikom sam otišla do prodavnice, a J.J. me je čak zamolila da je zaključam, jer se tako ‘oseća sigurnije‘. I to je, pored više momenata, ulivalo sigurnost u pozdanost angažovane bejbisiterke", objasnila je majka bebe.

Sa majkom bebe, kako je navela dogovoreno da u ponedeljak novorođenče izvede u “Pionirski park”. To se i dogodilo.

"Otišla je sa bebom iz stana, trebalo je da im se pridružim malo kasnije. Čim je otišla u park, ona me je kontaktirala, slala mi je slike, ‘evo ‘beba je super, spavka, milina‘. Rekla sam ‘dobro, samo ga pokrij ako bude hladno‘. To je bila najnormalnija komunikacija. I onda posle nekog vremena, pitam da li stižete, ona je rekla ‘evo još jedan krug i tu smo‘. I tako je ona mene porukama zamlaćivala sve vreme, ‘tu sam‘, ‘blizu sam‘, i posle nekog vremena prestala je da se javlja, postala nedostupna. Onda sam pozvala policiju", ispričala je majka.

Policija je odmah krenula u potragu i prava je sreća što je dete vrlo brzo nađeno. Ostalo je poznato. Prema prvim informacijama u ponedeljak, J.J. je bebu odvela u kuću svog bivšeg momka D.S. (40) u naselju Mudrakovac, na periferiji Kruševca.

Pre nego da se odigrala jučerašnja drama, J. J. je u jednom trenutku ispričala K.B. da je imala pobačaj sa prethodnim partnerom. U porodici bivšeg dadiljinog partnera D.S. U Mudrakovcu su bili izričiti u tvrdnji da nemaju veze sa nemilim događajem. Njima se, kako su rekli, došla je sa bebom navodeći i da je njihovo. D.S. je rekao da nije upleten u otmicu, a J.J. je priznala šta je uradila. Slučaj istražuje Osnovno javno tužilaštvu u Kruševcu, gde je podneta krivična prijava protiv dadilje zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo oduzimanje maloletnog lica.

Ovo je dadilja koja je osumnjičena da je otela bebu od mesec i po dana u Kruševcu

Dadilja J.J. koja je osumnjičena za otmicu bebe u Kruševcu

Izvor: Printscreen/ Facebook