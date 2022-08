Supruga Cvetka Simića, čije je raskomadano tijelo pronađeno u zagrebačkom jezeru Jarun prIJe 12 godina, bila je tajnoj vezi sa Sretkom Kalinićem, a priča se da su i drugi članovi zemunskog klana bili zaljubljeni u nju.

Izvor: youtube/rts/printscreen

Ana Simić, supruga kuma Luke Bojovića Cvetka Simića i ljubavnica glavnog egzekutora zemunskog klana Sretka Kalinića, našla se u centru pažnje u septembru 2013. godine kada se pojavila kao svjedok na suđenju preživjelim pripadnicima ove ozloglašene kriminalne organizacije koju je predvodio Dušan Spasojević Šiptar. Nadimak "crna udovica zemunskog klana" dobila je zbog ljubavnih veza sa "zemuncima", prevashodno s Kalinićem, ali se sumnja da je u nju bio zaljubljen i Miloš Simović, te da je obuzet ljubomorom pucao na Kalinića u Zagrebu, što je on na sudu negirao. Takođe, prema Simovićevim riječima u svjedočenju, Kalinić je sumnjao da je i Luka Bojović bio zaljubljen u ženu svog kuma, zbog čega je, navodno, bio bijesan na njega.

Izvor: MUP Srbije

Anin muž Cvetko, prema nekim izvorima, po nalogu svog kuma Luke Bojovića, u Zagrebu je pomagao odbeglim članovima zemunskog klana. Navodno ih je skrivao po zagrebačkim stanovima i obezbjeđivao sredstva za život u ilegali. Upravo preko svog muža, kako je sama rekla na sudu, Ana je upoznala Sretka 2006. godine, koji joj se tada predstavio kao "Boris". Stupila je u ljubavnu vezu sa njim iza muževljevih leđa, a klupko je počelo da odmotava 2010. godine kada je u februaru zagrebačka policija pronašla zapaljen mercedes Cvetka Simića. Simić je nestao sa lica zemlje, a dvadeset dana kasnije, u zagrebačkom jezeru Jarun, nađen je raskomadani leš. DNK analiza otkrila je da je riječ o Cvetku Simiću.

Tada se u medijima prvi put čulo za njegovu ženu Anu, koja je najprije negirala da je njen muž imao veze s kriminalcima. Medijima je prijetila tužbama, sve vrijeme pokušavajući da sakrije daleko veću tajnu, svoju ljubavnu, vanbračnu vezu sa Sretkom Kalinićem.

Osjećala sam se zapostavljeno

Međutim, kada je u septembru 2013. godine svjedočila na sudu u procesu protiv pripadnika zemunskog klana, Ana je ipak odlučila da sve ispriča.

"Svjesna sam da se ovim svjedočenjem izlažem sramoti, ali želim da se stane na put... Osjećala sam se zapostavljeno. Moj muž je često bio odsutan. Ovaj čovjek sa kojim me je Cvetko upoznao 2006. godine u Zagrebu počeo je da mi šalje poruke. Nažalost, prijale su mi. Tek kad sam u junu 2010. godine u novinama vidjela sliku čovjeka kojeg sam poznavala kao Borisa, shvatila sam ko je on. Počeo je da mi se vraća film. Mjesta na kojima smo se sastajali. Jarun, gdje je moj muž ubijen. U meni se tog trenutka javila sumnja da on stoji iza ubistva mog muža", ispričala je Simićeva na sudu, a Kalinić je negirao njene optužbe rekavši da on nema veze s ubistvom njenog muža.

Izvor: YouTube/printscreen/Radio-televizija Vojvodine

"Nisam ti ja ubio muža. Kakav god da sam, toliko bolestan nisam", rekao je Kalinić na sudu.

Fatalnost Ane Simić svojevremeno je opisao i Aleksandar Apostolovski, pokušavajući da pojasni kako su i zašto, kao u nekom kriminalističkom filmu, iza nje ostajali krvavi tragovi ubijenih i ranjenih kriminalaca.

"Ana je imala sve što joj treba da razbije najmoćniji mafijaški klan na Balkanu: usne naduvane na pet atmosfera, grudi oble kao bove na Dunavu, dugu kosu koja se vijori na vetru, koketni osmjeh, lakirane nokte i njegovanu mirišljavu kožu, uz još neke talente koje ne treba opisivati mlađim osobama od 77 godina, zbog očuvanja tradicionalnih i porodičnih vrijednosti. Zbog te fam-fatal Beograđanke, crne udovice srpske mafije, najveći balkanski monstrumi, poubijali su se među sobom, komadali jedni druge, sjeckali se na komadiće, a ono malo što ih je preživjelo, čami u ćelijama ovdašnjih robijašnica. Ah, te emocije, što bi se reklo. Ah, ta ljubav prokleta. Zar su te ubice zaista takvi emotivci i papučari? Nema šta, nego jesu! Godinama su pripadnici klana harali Srbijom, kao nasljednici Arkanovih formacija. Dilovali su drogu, ubijali suparnike, podmićivali policiju, a potom se godinama uspješno krili od nekoliko regionalnih tajnih službi. I, porokaše se ti krimosi međusobno zbog jedne Ane, koja se muvala sa njih nekoliko istovremeno, pa je tako stvoren perverzan zločinački rebus", napisao je svojevremeno Apostolovski.

Obliven krvlju došao u bolnicu

Raskomadano tijelo Cvetka Simića pronađeno je osmog marta 2010. godine u Zagrebu. Tri mjeseca kasnije, u zagrebačku bolnicu Vinogradsku, u noći između osmog i devetog juna uletio je nepoznati krvavi muškarac sa ranom u stomaku. Tražio je pomoć ljekara. Dok su ranjenom muškarcu pružali pomoć, pozvana je i policija, koja je utvrdila da je povrijeđeni muškarac Sretko Kalinić, odbjegli pripadnik zemunskog klana, lice sa crvene potjernica Interpola. Kalinić, kojeg su hrvatski mediji prozvali Zver, policajcima je ispričao da ga je hicima iz pištolja ranio Miloš Simović, u stanu u predgrađu Zagreba, posle svađe. Policija je odmah otišla do stana, ali, posle upada u njega, nije pronašla Simovića, za kojim je raspisana policijska potraga. Simović je 10. juna 2010. godine uhapšen u ranim jutarnjim časovima prilikom ilegalnog prelaska hrvatsko-srpske granice.

Izvor: YouTube/MUP/Prinscreen

Kako je ustanovljeno istragom, veza Ane Simić i Kalinića raskinuta je posle ubistva njenog muža. Međutim, sukob zbog likvidacije Simića između dvojice visokorangiranih članova zemunske bande, Miloša Simovića i Sretka Kalinića, koji su se u Zagrebu krili još četiri mjeseca posle zločina, kulminirao je pomenutog 9. juna, kada je Simović u Kalinića ispalio dva hica.

Kalinić bio bolesno zaljubljen

Izvor: YouTube/NoviList/Printscreen

Tada je uloga Ane Simić postala više nego interesantna. O njoj je progovorio i Simović. Tvrdio je da je Kalinić ubio Cvetka jer je bio bolesno zaljubljen u Anu, kao i da je Kalinić lažno optužio Bojovića jer je imao fiksaciju da se "muva oko Simićeve žene".

Smrt Cvetka Simića hrvatska policija još zvanično nije rasvijetlila. Njegov ubica se i dalje vodi kao NN osoba.