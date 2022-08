Oglasio se vlasnik kompanije Megapol čiji je autobus učestvovao u nesreći u Hrvatskoj u kojoj je 12-oro poginulo, a na desetine ljudi završilo u bolnici.

Izvor: YouTube/screenshot/PrigorskiHr Tv

Teška saobraćajna nesreća se dogodila juče oko 5.40 sati na 62. kilometru autoputa A4 prema Zagrebu, između Jareka Bisaškog i Podvorca.

"Jedanaest ljudi je umrlo na licu mesta, a dvanaesti je umrlo u operacionoj sali. Desetine su u bolnicama. U šoku sam, na tabletama za smirenje. Moj život je uništen", kaže Jacek Antoszkievicz, vlasnik transportne kompanije Megapol čiji je autobus učestvovoao u teškoj nesreći u Hrvatskoj juče rano ujutro.

"Autobus je krenuo u petak u 9 sati sa železničke stanice Varšava-Zahodnja“, objašnjava Jacek Antoszkievicz u intervjuu za Fakt. U vozilu su bile 44 osobe, uključujući dva iskusna vozača“, dodao je on. Prema njegovim rečima, autobus je bio ispravan, prošao je sve tehničke testove, ali nije želeo da kaže da li je ovo prva tako duga ruta za vozače.

Poljski autobus samo nekoliko minuta pre stravične nesreće!pic.twitter.com/Lfc9FKYXVu — Malagaravaa (@vaskekopirinac)August 6, 2022

"Život mi se raspao"

"Ljudi, nemojte me mučiti. Šokiran sam i na tabletama za smirenje. Život mi se raspao. To je za mene strašna tragedija", kaže on u očaju.

Pokloničko putovanje organizovala je kancelarija Bratstva Sv. Josip. Među hodočasnicima bila su tri sveštenika, šest monahinja i hodočasnici iz okoline Konina, Sokolova i Jednje kod Radoma.