Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti danas povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji. Kako je u subotu na vanrednoj konferenciji povodom situacije u južnoj srpskoj pokrajini rekao direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, predsednik Vučić se sastao sa predstavnicima Srba na KiM.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić započeo je svoje obraćanje medijima povodom teške situacije na Kosovu i Metohiji.

"Situacija za naš narod na Kosovu je veoma složena i komplikovana, to traje decenijama. Mnogi ljudi to neće da čuju. Mnogi su sveli odnos na ‘Kosovo je Srbija‘. Prištinski režim pokušava da, uvek praveći od sebe žrtvu, iskoristi raspoloženje u svetu da mogu da igraju na kartu veliki-mali Putin i da će Zelenski da brani Kurtija i da ga brani od srpskog hegemonizma. Oni su unapred poslali svoje jedinice sa 21 tonom goriva i svega drugog na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak da zaustave sve one koji imaju srpske lične karte. To bi trebalo da krene večeras u ponoć", rekao je Vučić na početku svog obraćanja.

Osvrnuo se na plan Albanaca i naveo je razloge hapšenja srpskih mladića.

"Albanci su jedinstveni i uvek će imati podršku. Više volim da molim sve nego da zahtevam. Lakše je i lepše. Naime, albanci se pozivaju na sporazum o slobodi kretanja, tačku 3 sporazuma iz 2011. godine koju su potpisali Borko Stefanović i Edita Tahiri. Albanci ovo koriste u ovom trenutku, nikome nije jasno zašto. Mir je. Kao da neko namerno želi da isprovocira tenzije. Neću da prebacujem krivicu kao predsednik države, kao neko ko mora da poštuje međunarodne akte. Za razliku od njih, pokazujemo da smo pravna država. Ne možete da zaustavite srbe iz Zvečana i da oni sa Srpskom ličnom kartom ne kogu da pređu na ‘drugu stranu‘. To ne sme da se odnosi na Srbe sa Kosova i Metohije. Albanci hoće to da iskoriste. To je reciprocitet prema njima. Po Ustavu Republike Srbije, Kosovo je deo Srbije pa oružjem ne idemo na Kosovo da ga oslobađamo. Ne želimo sukobe i rat", naveo je Vučić.

Majica koju su nosili uhapšeni mladići

Predsednik je podsetio na najnoviji noćašnji skandal u kojem su srpski momci pohapšeni samo zato što su nosili ovu majicu na kojoj je pisalo “nema predaje”. Vučić je potom podsetio na hapšenje mladića za Vidovdan, zatim Labana iz Vojvodine kom su našli srpsku zastavu, zatim kazne od po 400 evra za Čačane koji su imali majicu s natpisom nema predaje...

Sporazum iz 2016. godine kaže da će važenje KS tablica biti produženo do 2021. godine. Međutim, 2020. godine Priština svojevoljno ukida KS tablice.

"U međuvremenu imamo sporazum iz 2016. godine. Međutim, 2020. godine, Priština svojevoljno i samovoljno ukida KS tablice. Vidite pečate i dokumenta. Priština kaže da ne postoje više KS tablice, oni kažu da su oni suverena država, da im KVINTA to kaže i oni tako misle. Zato ukidaju KS tablice, zato nude RKS tablice da niko nikada ne bi pomislio da postoje ostaci neke druge održave osim takozvanog Kosova. Oni hoće na silu to da sprovedu, zato vode tu kampanju. Srbi to ne žele. Rade suprotno od svega potpisanog, ne postoji stvar koju ne pokušavaju da prodaju Srbima", kazao je Vučić.

Vučić pokazuje dokument o ukidanju KS tablica

Predsednik je apelovao na međunarodnu zajednicu da poštuje međunarodno pravo.

"Molim Albance da se urazume i Srbe da ne nasedaju na provokacije. Molim predstavnike moćnih i velikih zemalja da malo vode računa o međunarodnom pravu i o realnosti na terenu, da ne dozvole da njihovi štićenici izazovu sukob. To je moja molba. Molićemo za mir i tražićemo mir. Odmah da vam kažem, predaje neće biti i pobediće Srbija. Drznu li se da progone i ubijaju Srbe, Srbija će pobediti. Kumim ih za mir. To je sve što imam da kažem", zaključio je svoje obraćanje predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.