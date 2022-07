Posle duže bolesti preminuo je nekadašnji zamjenik šefa BIA Milorad Bracanović (68).

Izvor: Kurir / Zorana Jevtić

Milorad Bracanović, bivši zamjenik šefa BIA i nekad jedan od najmoćnijih ljudi Državne bezbjednosti Srbije, preminuo je danas u 69. godini, posle teže bolesti. Bracanović je u službu srpske državne bezbjednosti stupio sedamdesetih godina.

Zamjenik direktora BIA postao je posle petooktobarskih promjena i na toj funkciji je bio do početka februara 2003. Nakon atentata na premijera Srbije Zorana Đinđića marta iste godine, Bracanović je uhapšen u okviru policijske akcije "Sablja", zbog osnovane sumnje da je u vrijeme režima Slobodana Miloševića zloupotrebljavao službeni položaj.

Bio je osumnjičen da je predstavljao vezu između DB i "zemunskog klana".

On je bio pravosnažno osuđen na dvije godine zatvora zbog neprijavljivanja pripremanja krivičnog djela - ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića u Budvi, a sve se to dogodilo u vrijeme dok je bio oficir za bezbjednost JSO. Bracanović je u zatvoru bio od septembra 2007. do marta 2009.

Nedavno je bio smješten u dom za stare. Iz braka sa Biljanom ima dvoje djece. Prijatelji se preko društvenih mreža opraštaju od Bracanovića.