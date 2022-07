Osuđenici u Srbiji, ali i u inostranstvu bježali su ili pokušavali da pobjegnu i iz najčuvanijih i zloglasnih zatvora na razne načine, a često su koristili nesvakidašnja, kreativna, pa i filmska rješenja kako bi se domogli slobode, prenosi Kurir.

Poslednji u nizu je je spektakularni bijeg državljanina Srbije Radivoja Saše Vučkovića iz pritvora u Remetincu u Hrvatskoj tako što je preskočio ogradu i uspio da utekne policiji.

Vučković se nalazio u ekstradicionom pritvoru zbog šverca velike količine kokaina, a istraga o ovom slučaju vodi se u Italiji. Od sitnih kriminalaca, preko članova klanova, pa sve do vođa kartela iz Južne Amerike, svi oni birali su načine kako da pobjegnu, a pojedini slučajevi bekstva mogli bi da posluže kao scenario za holivudski film, navodi Kurir.

Među najpoznatijim srpskim bjeguncima nalaze se Zoran Jakšić, Željko Ražnatović Arkan, Kristijan Golubović, Zoran Rašković, zvani Serdar, Alan Cigler, Sretko Kalinić, Željko Milovanović....

Olivera Ćirković: „Pink panterka“ u Grčkoj pobegla na motoru!

Olivera Ćirković, bivša košarkašica, reprezentativka Jugoslavije i, prema optužbama, članica čuvene bande pljačkaša draguljarnica „Pink Panter“, pobjegla je 2012. na spektakularan način iz najčuvanijeg atinskog zatvora Koridalos. Korpulentna plavuša, visoka 193 centimetra, pobjegla je motorom nakon što je uspjela da prevari stražara i izađe na jednu od kapija zatvora. Na ulici ju je sačekao motociklista. Ovaj događaj je poslužio grčkim medijima da ironično zaključe da je „jedna plavuša dovoljna da nadmudri upravu ženskog zatvora“.

Arkan obukao desetak džempera zbog bodljikave žice

Željko Ražnatović Arkan ostaće upamćen po bjekstvu iz švajcarskog zatvora pomoću desetak džempera koje je navukao da bi se zaštitio od bodljikave žice. Jedan od zatvorskih cimera postavio mu je lopovske i tako se popeo do vrha četiri metra visokog zida i na kraju uspio da pobjegne, uprkos dvometarskoj žici. Desetak dana kasnije pojavio se u Beogradu sav izgreban i unakažen.

Alan Cigler: Čovjek-mačka trčao po krovu

Alan Cigler nalazi se u postupku za teško ubistvo na Banovom brdu u Beogradu, gdje se tereti da je bio pomoćnik Čabe Deru. Uhvaćen je i poslat u zatvor u Subotici. Tamo je izveo spektakularno bjekstvo. Skakao je preko zidova, trčao po krovu, a veliki broj policajaca bio je uključen u potjeru, zbog toga je dobio nadimak Čovjek-mačka.

Željko Milovanović: Bježao pet puta, skakao u rijeku

Jedan od najpoznatijih srpskih bjegunaca jeste Željko Milovanović, koji je organima pravde uspio da utekne čak pet puta, a jednom i neuspješno.

On je 2008. skočio u rijeku Bosnu da bi pobjegao od policije. Poslednji slučaj je bio 2012, kada je sa Sretkom Kalinićem uspio da da pobjegne iz pritvora u Specijalnom sudu, nakon što su bonsekom isjekli rešetke na prozorima, ali su uhvaćeni.

Zoran Jakšić: Tunel od 200 metara

Zoran Jakšić, jedan od vođa klana Amerika, osuđen je u Peruu na 25 godina zatvora zbog šverca više od 800 kilograma kokaina. On je nekoliko puta pokušao da pobjegne iz zatvora. Najskoriji slučaj bio je prošle godine, kada je policija dobila prijavu da Jakšić planira bjekstvo, a nakon toga su pojačane mjere bezbjednosti i on je prebačen u strogo čuvani zatvor u vojnoj bazi Kalao. Krajem 2020. godine policija je u blizini zatvora Kastro otkrila tunel dugačak skoro 200 metara, kojim je Zoran trebalo da pobjegne. Prije toga, 2019. godine, kada su ga stražari sprovodili na ljekarski pregled, on je iskoristio priliku i pobjegao.

Aleksandar Erceg: Preskočio zid od pet metara u Njemačkoj

Aleksandar Erceg (42) pobjegao je 2019. iz zatvora u njemačkom Bohumu. Policija je obavijestila javnost da je Erceg preskočio zid visok oko pet metara u okrugu Grume i pobjegao u pravcu ulice Kastroper. On je osuđen na zatvorsku kaznu zbog teških krađa i napada, a trebalo je da ostane iza rešetaka do 2021. godine.

Kristijan Golubović: Skočio sa trećeg sprata suda

Jedini preostali živi akter dokumentarca „Vidimo se u čitulji“ Kristijan Golubović dva puta je bježao iz zatvora, dok je jednom pokušao bjekstvo. Naime, 2012. Golubović je prilikom sprovođenja u Palatu pravde planirao da pobjegne, ali se, zbog pojačanih mera, njegov plan izjalovio. Tada su u sudnici bili i policajci u civilu, a njemu je suđeno za trgovinu drogom. Prethodno je Kristijan Golubović uspio da pobjegne iz jednog grčkog zatvora, dok je najpoznatija priča ona iz 90-ih godina, kada je skočio sa trećeg sprata Petog suda u Beogardu, tom prilikom povrijedio je obije noge, a tako povrijeđenog ga je Radoslav Trlajić, zvani Bata Trlaja, odnio do automobila kojim su pobjegli.

Zoran Rašković: Odšetao kroz glavnu kapiju CZ!

Zoran Rašković Serdar izveo je jedno od najspektakularnijih bjekstava u skorijoj istoriji. Rašković je usred dana, iskoristivši posjetu svojih advokata, prerušen u odijelo mirno izašao i odšetao kroz glavnu kapiju Centralnog zatvora. Uhvaćen je Švajcarskoj nakon par mjeseci i vraćen je u Srbiju.

Slaviša Stanisavljević: Prokopao kašikom rupu u plafonu

Filmska scena dogodila se prošle godine u zatvoru u Kruševcu, kada su Slaviša Stanisavljević (42) i njegov cimer D. S. (38) prokopali kašikama iz kuhinje rupu u plafonu i pobjegli preko tavana, pomjerili crepljike i pobjegli preko krova. Bjegunac je odmah po bjekstvu nazvao redakciju Kurira.

"Osuđen sam na osnovu izjave jednog svjedoka, pa me je presuda povrijedila i iz revolta sam odlučio da pobjegnem", rekao je za Kurir tada.

