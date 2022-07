Nakon četiri godine avio-kompanija "Hainan Airlines" ponovo će uspostaviti letove na liniji Beograd–Peking.

Izvor: Kurir

Dočeku prvog leta prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio i još jednu liniju za Čikago:

"Mogu da najavim i još jednu liniju za Čikago, spajaćemo istok i zapad. Naše veze sa Kinom su istinski prijateljske i postoje i razvijaju se zahvaljujući i izuzetnom doprinosu predsjednika Sija. Kada nam nije bilo lako uvijek su nam pomagali, to im ne zaboravljamo. Naš avion Er Srbije nosiće ime po Mihajlu Pupinu, Pupin će nas spajati sa istokom, sa Kinom."

"Prije nekoliko godina smo najavili let preko Praga do Kine, ovo je prvi direktan let Kina-Beograd bez usputnih stanica. Od septembra ili oktobra dva puta nedeljno direktno ćemo letjeti iz Beograda za Kinu, do tada jednom nedeljno. Privlačićemo mnogo više turista" , dodao je Vučić.

Hajnan erlajns će između glavnih gradova Kine i Srbije saobraćati zasad samo subotom, zbog kovid ograničenja koja još uvijek postoje u Kini.

Avion će nakon jedanaestočasovnog leta iz Kine u Beograd dolaziti ujutru oko osam časova, a za Kinu se vraćati u 15 časova istog dana.