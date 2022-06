Uhapšen je osumnjičeni mladić (20) iz Lazarevca za napastvovanje devojčice (14).

U koordinisanoj akciji beogradske policije u Lazarevcu je uhapšen mladić I.J. (20) koji je u petak, u obližnjem selu Arapovac, pokušao da obljubi devojčicu (14). On je privreden pod tom sumnjom i određeno mu je zadržavanje u trajanju do 48 sati. On će danas biti sproveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu pod sumnjom na pokušaj obljube nemoćnog lica.