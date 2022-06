Čeda Jovanović je nakon preležane korone imao ozbiljnih zdravstvenih problema, mislio je da će umreti, a onda je otišao kod dede Milovana u selo Dub gde je proveo 40 dana na posebnom tretmanu.

Izvor: Privatna ahiva

Političar Čeda Jovanović imao je teške posledice korone, virus je dobio tri puta, tri puta je imao jake upale pluća. verovao je da će umreti, a postojale su i ozbiljne sumnje na rak. Vrsni lekari vode brigu o njegovom zdravlju, a deda Milovan Milošević (87) iz sela Dub kraj Bajine Bašte pomogao mu je da se oporavi. Čeda je u "Kući zdravlja" boravio 40 dana gde je živeo na tinkturama i petroleju.

Nakon preležane korone Jovanoviću su pluća potpuno propala. Nije mogao da udahne, obišao je najskuplje klinike u svetu, pa je onda spas ipak potražio u narodnoj medicini.

"Kapacitet pluća mi je 3,8 litara (nakon tretmana kod deda Milutina), a bio mi je spao na 0,3l. Dijafragma je počela da mi reaguje", rekao je Čeda nakon što je prošao kroz tretmane u kući u selu Dub.

Deda Milovan otkrio je na koji način je negovao Jovanovića, i ispričao je sve o boravku poznatog političara kod njega u selu:

"Čeda je kod mene bio 40 dana. Kada me je zvao 1. maja da dođe ovde, rekao sam mu da ne može jer ne radimo za 1.maj. 'Pa radi samo ti', rekao mi je misleći da ne mora da tu bude medicinsko osoblje. Odgovorio sam mu: 'Gde ja da radim sa svojih 87 godina'. Pozvao me je opet sutradan i pitao: 'A da ja dođem ipak'. 'Dođi u utorak.'. Nije došao! Nema ga ni u sredu. Zove me u četvrtak da dođe. 'Rekao si da ćeš doći u utorak, čekala te je i lekarka od 10 do 17h. Nisi došao.' Lekarka mi je rekla da ga ni ne primim jer nije nije ispoštovao dogovor. Ipak sam popustio i poručio mu da dođe 1. juna, međutim on mi je odogovorio: 'Ali ja neću preživeti do 1. juna! Ja ne mogu, ja moram doći'", priseća se deda Milovan.

On kaže da nije mogao da veruje u kom stanju je bio Čeda Jovanović kada je došao do njegove kuće u brdima.

"Kada je stigao on nije mogao normalno da diše, šištao je. Javio mi se dan ranije, na Đurđevdan i rekao: 'Ja sam spakovao stvari i dolazim'. Sutradan je došao. Na putu od Beograda do mene morao je u vožnji da se odmara, nije mogao u cugu da vozi. Kada je stigao, bio je izgubljen čovek. Krenuo je odmah sa tretmanima. Svih 40 dana je bio na sokovima i tinkturama prema standardnom programu. Striktno se pridržavao svega. Spremao nam je ovde doručak, ručak i večeru, ali nikada ništa nije probao. Bio je zaista disciplinovan", tvrdi Milošević.

Iako Čedu mnogi doživljavaju kao prekog i bahatog čoveka, u deda Milovanovoj kući bio je dobar i poslušan:

"Čeda je bio jedan od najboljih edukanata koji su ovde bili. Ne mogu da kažem pacijenata jer ja nisam lekar, ja nemam prava da lečim. Nisam završio medicinski fakultet, ja sam doktor nauka prirodne medicine prema tome imam pravo da edukujem jer imam registrovano udruženja gde piše da se vrši edukacija za samostalno lečenje i uklanjanje bolesti", kaže deda Milovan.