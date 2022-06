Saša Krajnc družila se sa mnogim žestokim momcima 90-ih godina, zabavljala se sa Darkom Ašaninom i Veskom Vukotićem, a njeno srce osvojio je Daniel Išljemović sa kojim je bila dve godine u braku.

Izvor: Facebook/Legende devedesetih/YouTube/Balkan Info/Printscreen

Saša Krajnc važila je za najveću zavodnicu devedesetih godina, bila je miljenica većine žestokih momaka. Giška, Darko Ašanin, Daniel Išljemović, Ljuba Zemunac bili su samo neki od momaka iz kriminalnog miljea sa kojima je dovođena u vezu, a ljubav njenog života bio je Daniel Išljemović. Svoje "žestoke prijatelje" upoznala je u teretani sa 18 godina, a u društvo ju je uveo Darko Ašanin, prvi srpski bos i pokretač saradnje kriminalaca sa DB-om. Do sada je objavila dva autobiografska romana "Princeza trotoara" i "Srce iza rešetaka".

Svojremeno je pričala da je Ljuba Zemunac bio model muškarca kakve voli, a pored njega interesovali su je Ćenta i Giška.

"Zasenio me je sjaj njihovog života i brzina kojom žive. Ljuba je bio harizmatičan, jak, pravodljubiv, imala sam 15 godina kada je ubijen, tada sam pobegla iz škole i bila sam na njegovoj sahrani. Kad god sam na zemunskom groblju, slikam se sa njegovom bistom. Žene su ludele za Ljubom, kada sam završavala školu, trčala sam na ćošak da se družim sa lokalnim mangupima, oni su me gledali kao klinku, ali su me uvek štitili i voleli, bila sam drčna i bezobrazna, drugarice nisam ni imala, jer nismo imale zajedničke teme. U to vreme dečaci i devojčice su se plašili mene, a uvek sam bila dobar đak. Ja sam dete razvedenih roditelja, možda sam i zbog toga autoritet tražila na ulici, pored živog oca nisam se viđala sa njim", pričala je Saša za Balkan info 2018.godine.

Iako se družila sa opasnim momcima, Saša nikada nije bila uvučena u kriminal niti je imala problema sa zakonom.

Druženje sa Darkom Ašaninom

"Darka sam upoznala slučajno, kada sam već poznavala dosta opasnih momaka iz Zemuna, jedno veče smo sedeli u hotelu Jugoslavija, za drugim stolom je sedela ekipa, tu je došlo do dobacivanja, ja sam se odmah istakla u toj raspravi, kad je Darko rekao: 'Ko je ova mala kad je ovako bezobrazna?' i od tad do njegove smrti se nismo razdvajali. Nije mi se dopadao, naš odnos je bio prijateljski", pričala je Saša i nagovestila da njena majka nije imala ništa protiv njenog druženja sa kriminalcima.

"Ašanin je bio divan prema meni, mnogo toga je učinio za mene, u većem društvu se šalio na moj račlun. On je bio jako harizmatičan i pametan, razlikovao se od svih. Darko mi je zabranjivao da idem u kazino. Niko mi nije prilazio kada sam sa Darkom u društvu, a ni kada sam sama, jer su svi znali ko sam. Ako dođe do obračuna kada sam tu, ja se guram napolje, sedam u taksi i odlazim, tako da nisam prisustvovala obračunima. O poslovima mi nikada nije pričao", rekla je Saša.

Izvor: YouTube/BALKAN INFO - Zvanični kanal/screenshot

"Jedno vreme se pričalo da me prati DB, jer se znalo kada se neko od njih pojavi u gradu, da će prvo veče izaći sa mnom, onda im je lakše bilo da prate mene jednu, nego njih sve. Jedno vreme sam se zabavljala sa Veskom Vukotićem, on je bio Ašaninov prijatelj, on mi je i sam došao i rekao 'Ovo je tvoj novi dečko'. Zabavljali smo se godinama, otuđili smo se kada je on otišao u inostranstvo. On je sada jedan veliki gospodin", rekla je Krajnc.

Legla na tramvajske šine zbog svađe sa Ašaninom

"Često sam se svađala sa Darkom, naročito pred zoru kada su svi mortus pijani, ja sam izašla napolje i legla na tramvajske šine ispred Nane. Onda su rekli Darku 'Vaša kuma leži na tramvajskim šinama', onda je on pogledao u sat i rekao: 'Neka leži, prvi tramvaj kreće tek za sat vremena'., ispričala je Saša jednu anegdotu iz mladosti.

Poznanstvo sa Arkanom i Legijom

Saša se poznavala i sa drugim "opasnim momcima", Saša je za Balkan info pričala da je jednom prilikom nisu pustili da uđe u "Nanu", a onda je naišao Zoran Šijan i kada je čuo da neće da je puste u kafić, nastao je opšti haos.

"Jedna sam od prvih koja je znala da će Šijan oženiti Gocu Božinovsku. Došao mi je nakon jednog uterivanja duga i rekao: 'Ja sam se zaljubio i ženim se'. Bila sam iznenađena, ali mi je bilo drago, imali su lep i skladan brak, koliko znam", rekla je Saša.

Krajnc je upoznala i Arkana, za kog je rekla da je u to vreme bio povučen, držao je poslatičarnicu u kojoj su često bili, kao i da je često išao na kocku. Legiju je upoznala u Hali sportova, gde su trenirali zajedno, ali nisu bili prijatelji.

"Giška mi je prišao u Arkanovoj poslastičarnici. Volela bih da je zaista bio zaljubljen u mene. Da nisam bila bivša devojka Veska Vukotića, verovatno bismo se zabavljali. Bio je savršen muškarac, romantičan šmeker i, za razliku od svih njih, smiren i povučen. Kad smo prvi put izašli, on me je po gradu predstavljao kao svoju devojku, ali kad mu je jedan prijatelj rekao da sam bivša Veskova cura, poludeo je! Jedan je od retkih koji je živeo po starim, viteškim kodeksima ponašanja, koji su zabranjivali muvanje bivše devojke nekog prijatelja. Hteo je odmah da ode i da se izvini Vesku, a ja sam mu tražila da me svojim zelenim mercedesom odveze kući", ispirčala je jednom prilikom Saša.

Sašino srce osvojio je Daniel Išljemović, sa kojim je bila dve godine u braku. Misteriozno je ubijen kada se vraćao iz noćnog provoda, a Saša nije saznala šta se tačno dogodilo te večeri.