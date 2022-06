Savka Čolić, nekadašnji šef posluge Josipa Broza, podsetila se jedne tragične smrti o kojoj javnost nije znala.

Savka Čolić, šef posluge na Belom dvoru u vreme Josipa Broza ispričala je jednom prilikom detalje o samoubistvu u toj Titovoj rezidenciji o kome javnost nije znala. Ona je rekla kako je na postojao čovek čije je zaduženje na Belom dvoru bilo da pregleda svu hranu pre nego što ona završi u kuhinji.

"Bio je neki Momo, Crnogorac, e on je bio zadužen da proba hranu pre Tita i da je ispita detaljno. Stalno se motao po kuhinji gledao šta se kuva, kako kuvaju, šta rade… Uvek je probao hranu koja se donese. I jednog dana kada se pržio neki kupus jedna Slovenka koja je to spremala, pržila ga je suviše na suvo, i pukne emajl od šerpe i uđe u hranu. Kad su našli taj emajl onda su rekli kako je to neko ubacio da bi otrovao Tita. Ali to se slučajno desilo. I ja posle kad sam počela da kuvam sebi videla sam da to kad se na suvo peče može da pukne emajl. Dešava se", ispričala je Savka Čolić u emisiji Goli život.

Ističe kako Momo očigledno nije mogao da izdrži sav taj pritisak kada je počelo da se priča da je neko hteo da otruje Tita.

"Na Momi je onda bio veliki pritisak jer je on bio taj koji je morao da proba svu hranu i da je pregleda. On je pregledao dok to nije otišlo u šerpu. Već je to sve bilo prošlo kroz njegovu laboratoriju. Ništa ne ide da se sprema ako nije pregledano. I kada se sve to desilo Momo se na kraju ubio. Uzeo je pištolj, otišao je u svoju sobu u Belom dvoru gde je spavao i izvršio samoubistvo", ispričala je ona.

Podsećanja radi, Savka je svojevremeno i ispričala kako je nestala Titova tetka.

"Ja i danas imam osećaj da je Tito bio naš čovek. Ali kad se pogleda malo bolje i kad se čitaju knjige dolazi se do zaključka da je on ipak bio Austrijanac. Slavko nije priznavao da mu je Josip Broz brat. A jednom je Titu došla tetka u Beograd. Teča je valjda umro pa joj je on našao stan kod Belog dvora, tu preko puta. I jednom ona sedela sa Titom i odjednom reče - Moj Josip nije imao prst, a ti imaš celu ruku. Tito joj ništa nije rekao, smo se smejao. Ali zato su posle tu tetku odveli, niko ne zna gde. I niko je više nije video", ispričala je Savka Čolić.

I zaista, jedna od najvećih misterija je Titovo poreklo. O tome ko je bio Tito, odakle je došao, pisalo se i govorilo mnogo. Pojedine teorije su prerasle u teorije zavere. Neki će reći da su upravo u njima skriva prava istina o doživotnom predsedniku SFRJ. Jednu od najintrigantnijih teorija o Titovom poreklu izneo je svojevremeno publicista Milan Vidojević.

On tvrdi da je Tito bio vanbračni sin Franje Josifa i poljske grofice Marije Sobjeske.

"Video sam Titovu pravu krštenicu. Tu piše da mu je majka Marija a da nije poznato ko mu je otac. Za preciznu Austrougarsku birokratiju 19. veka bilo je nemoguće da takav podatak ne postoji. Bila je to pedantna policijska država. Pravi izvor mog saznanja je jedno ezoterijsko društvo koje nisu masoni koje je imalo prave podatke o određenim temama. I neke njihove arhive su mi predočene. Tu sam pročitao ko je bio Franc Jozef Habzburg und Loren. Tito koga mi znamo je vanbračni sin Franje Josifa i poljske grofice Marije Sobjeske. Kao dete je dat na usvojenje u jednu poljsku-jevrejsku porodicu", rekao je Vidojević.