Jos jedna uspjesna akcija traganja i spasavanja od strane UPSUL-a.

Izvor: MONDO

Pomorsko operativni centar je primio u 16.20 časova informaciju od Lučke kapetanije Bar, da je jedrilici ''MANHE 1'' sa tri člana posade (dva austrijska i jedan švajcarski državljanin), dužine 12 metara, tip Rival 38, zastava Austrije potrebna asistencija tegljenja zbog kvara na motoru i veoma loših vremenskih uslova na moru. Operateri Toni Tomašević i Petar Marstanović su preko VTMIS radarskog sistema detektovali jedrilicu, čija je pozicija bila južno 5 nautičkih milja od pontre Oštra, i 2.5 nautičkih milja, u teritorijalnim vodama republike Hrvatske.

Obzirom da je destinacija jedrilice bila Cavtat, kontaktiran je Dubrovnik radio, koji je uz koordinaciju sa operaterima na POC, pratio situaciju i zbog nemogućnosti da dođe do luke Cavtat jedrilicu uputio ka luki zakloništa u Zelenici. Asistenciju tegljenja je preuzela Marina Zelenika, koja je isplovila sa brzim plovilom i za pola sata stigla do jedrilice u opasnosti te je doteglila do graničnog pelaza Zelenika, gdje su pripadnici SGP izvršili kontrolu.

U isto vrijeme je POC obavjestio Mornaricu Vojske Crne Gore i OKC 112 o trenutnoj situaciji vezano za aktivnost spašavanja jedrilice koja se sklonila zbog jake bure, čiji su udari dostizali i do 35 čvorova.

Uspješna akcija traganja i spašavanja na moru pokazuje spremnost države Crne Gore da rutinski rješava sve situacije koje se mogu dešavati na moru u bilo kojim vremenskim uslovima.