Žena koja je ubila muža, pa djelove tijela kuvala u loncu, navodno se svađala s njim zbog djece.

Izvor: Kurir.rs/S.U./Facebook/Screenshot

Tereza P. (46), koja je prije 15 dana nožem ubila svog četiri godine mlađeg muža Srđana, pa ga motornom testerom isjekla i onda kuvala, nalazi se i dalje u pritvoru zrenjaninskog zatvora.

Ona je nakon ubistva povadila suprugu organe, i cijelu jednu nogu je kuvala u šerpi kada je uhvaćena, prenose domaći mediji. Policija nije vjerovala šta je zatekla, kao ni medicinsko osoblje koje ju je zbrinulo nakon hapšenja 11. maja.

"Ona je bila sva krvava i dezorijentisana. Vidjeli smo i slike sa uviđaja, to je bilo strašno. Jedna tako mala žena uspjela je da ne samo savlada muškarca, već i da mu povadi i krene da kuva sve organe, možete to da zamislite? Bubrege, srce, polni organ.. I da u posebnom loncu kuva jednu cijelu ljudsku nogu! Eto, ne mogu da vjerujem ni šta vam izgovaram", rekla je jedna medicinska radnica koja je željela da ostane anonimna.

Terezin bivši muž Miljajem Ljutić kaže da nije dozvoljeno da je porodica vidi, ali joj šalju stvari.

"Znamo da je u Zrenjaninskom zatvoru, ali pošto su ovo dvoje mlađe djece svjedoci, a istraga je u toku, ne mogu da je posjete. A žele da vide majku", rekao je on. Decu obilaze radnici Centra za socijalni rad. Terezini ćerka i sin su s njim.

"On nije bio nasilan čovjek, bar ja da znam. Ali nije baš voljeo što djeca odlaze tamo, a Tereza je bila vezana za djecu. Zbog toga su se svađali, ili što je ona bila ljubomorna. Jedino mi to pada na pamet da je moglo toliko da je razljuti. Njegova sestra mi kaže da je zbog kuće, a ja sam joj rekao pa šta će joj kuća ako će da robija, ima ona svoje kuće", objašnjava Ljutić i dodaje da se djeca trude da nastave život. Tresu se i plaču kad se sjete strašnog događaja i idu na terapiju, rekao je on.

Tužilaštvo se nije oglašavalo. U PU u Zrenjaninu kažu da je njihov posao završen sa uviđajem i da više informacija nemaju. Prema pretpostavkama izvora koji je upoznat sa tokom istrage, Tereza bi vjerovatno i mogla cijelu kaznu provesti u zrenjaninskom zatvoru, koliko god joj Viši sud odredi za ovaj gnusni zločin.