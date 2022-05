Zloglasna kuća zemunskog klana, Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma u Šilerovoj ulici srušena je prije 19 godina, ali je ostala enigma zašto je to učinjeno.

Zdanje u Šilerovoj ulici, gdje je bilo sjedište "zemunskog klana", iz kojeg su komandovali Dušan Spasojević Šiptar, Milan Luković Kum i Milorad Ulemek Legija, ekspresno je srušeno odmah nakon ubistva premijera Zorana Đinđića 2003. a do danas nije još razjašnjeno koji je tačno bio razlog za to. Neki su pričali da je država odmah htjela da se osveti Spasojeviću, koji je u tom trenutku bio u bjekstvu, tako što će mu srušiti njegovu voljenu bazu, dok drugi smatraju da je sve to bilo samo da bi se sakrili i uništili tragovi poznatih ličnosti i političara koji su u to vrijeme posjećivali zdanje "zemunskog klana".