On je važio za jednog od najsurovijih ubica vrelog beogradskog asfalta. Njegovo ime dovodi se sa mnogim likvidacijama, otmicama i sačekušama - on je Vojisav Raičević, zvani Voja Amerikanac, o čijoj sudbini se, nakon 25 godina od nestanka, ne zna ništa.

Izvor: privatna arhiva

U kriminalnim dosijeima označen kao opasni psihopata, osumnjičen je za najmanje petnaestak nerasvetljenih ubistava sa početka i sredine burnih devedesetih. Govorilo se da je u svim likvidacijama imao logistiku u tadašnjoj Državnoj bezbjednosti Srbije, čiji je pripadnik bio od početka devedesetih godina.

POČECI KLANA "AMERIKA"

Priča o ozloglašenom Voji Amerikancu zapravo je priča o početku klana "Amerika". Raičević je tada oko sebe okupio desetak kriminalaca, uglavnom iz Crne Gore, a koji su bili obučavani na prostorima SAD-a.

Za ove žestoke momke, pričalo se da su bili "Zemunci prije Zemunaca", i da u učestvovali u eliminaciji Voždovačkog klana među kojima su bili Beli, Romeo, Majmun, Žuća..., ali i ubistvima novinara i političara iz toga doba.

MUP Srbije je govorio ovom klanu kao o grupi koju čine braća Raičević, braća Roganović i drugi članovi.

Kada je klan nastao, navodno je na njegovom čelu bio Joca Amsterdam, koji odlazi iz Srbije zbog optužbe da je naručio ubistvo Gorana Marjanovića Bombaša. Tada na čelo klana dolazi Voja koji je u Americi radio za italijansku mafiju dok se nije zaratio sa pojedinim Italijanima i došao u Beograd.

Sredinom devedesetih godina Voja je bio glavni organizator i naručilac, a u nekim slučajevima direktni počinilac brutalnih ubistava. Ljudi iz tih vremena, Raičevića su opisivali kao izuzetno spretnog, čovjeka koji je znao da se maskira u prosjaka ili ženu, samo da bi se približio žrtvi.

Postoji legenda da kada je Ćenta ucijenio glavu jednog čovjeka na 80 000 maraka, Voja Amerikanac je to i izvršio. Nakon toga on odlazi kod Ćaldovića, ali mu se Ćenta podrugljivo obratio riječima: "Ti nekog ubio? Ne zasmijavaj me, pogledaj se!"

Kako se kasnije ispotavilo, njega će te riječi koštati glave. Prema informacijama dobro upućenih izvora, sledeći susret bio je preko nišana. Voja je navodno ubio Ćentu u centru Beograda zajedno sa novinarkom Majom Pavić, kumom pjevačice Svetlane Cece Ražnatović.

Raičević je u tim vremenima bio blizak sa Arkanovim kumom Milanom Đorđevićem Bombonom i mada Arkan nije volio Ćentu, zato što je mu je Voja ubio kumu i pukovnika Garde, Arkan je bio mnogo ljut. Ćenta i Jusa nisu voljeli Arkana ali je između njih postojalo poštovanje jer su zajedno sa Ašaninom i pokojnim Ljubom i Giškom činili staru gardu žestokih momaka i nekada su svi zajedno radili u inostranstvu.

UBIO ĆOSOVIĆA I JOVANOVIĆA?

Mnogi smatraju da su krvavi obračuni zapravo započeli dvostrukim zločinom u kojem su brutalno ubijeni Crnogorci, Igor Ćosović (27) i Zoran Jovanović (33) u decembru 1996. godine. Oni su izrešetani sa više hitaca ispred beogradskog restorana Franš.

Samo 25 dana kasnije, likvidiran je i Jugoslav Jugo Vučinić, gdje je mu je u sačekuši, u holu beogradske Glavne željezničke stanice, prišao ubica i ispalio metak u glavu.

Likvidacije Ćosovića i Jovanovića, kao i ubistvo Juga Vučinića vezuju se upravo za Voju Amerikanca.

OSVETILI ĆENTU, PA BRUTALNO UBILI VOJU?

Dvostrukim ubistvom, Ćente i Maje, Voja je odmah stekao ljute neprijatelje, Jusu i Arkana. Pored njih, Amerikanci su već bili u ratu sa Surčincima. Navodno, prema nezvaničnim informacijama, tada je pao dogovor između ozbiljnih beogradskih biznismena i vrha policije da Voja mora da ode. Njegovi dojučerašnji prijatelji Rogo i Bojan Petrović sa kojima je držao “Stupicu” zajedno sa Ćentinim zetom Mišom Cvijetinovićem otimaju Voju, snimaju ga i brutalno ga muče kako bi priznao da je ubio Ćentu.

Izvor: Printscreen

Mišin motiv je bila osveta, dok su druga dvojica htjela da preuzmu Vojine poslove. Navodno ga je Bojan držao, Rogo pucao 4 puta u rame dok nije priznao, a onda ga Miša Tajger ovjerio metkom u glavu. Bojan je navodno i prije sarađivao sa Amerikancima koji su odradili Gorana Vukovića kako bi Petrović preuzeo poslove svog nekadašnjeg druga. Od kobne 1997. godine Voja Amerikanac se vodi kao nestao. Iza njega je ostao zapaljen džip i velika misterija. Za njegov nestanak se spekulisalo i da je to dio osvete italijanske mafije iz SAD.

Vojino tijelo nikada nije pronađeno, ali se govori da je iskasapljen, a da su djelovi tijela bačeni u Dunav ili negdje zakopani.

Nakon toga je ubijen Vojin zaštitnik Bombona i Luka Pejović (član klana "Amerika" i prema riječima nekadašnjeg šefa DB-a Gorana Petrovića, ubica novinara Slavka Ćuruvije). Nakon navodnog Vojinog ubistva, na ulicama Beograda počinje rat suprostavljenih klanova!

Vojini prijatelji kreću u opštu osvetu i eliminišu sve za koje su sumnjali da su umiješani. Na ovom spisku je, navodno, bilo dvadesetak imena, od kojih su najzvučnija: Rogo, Petrović, Miša, Jusa, Badža, Šijan, Ašanin, Kundak, dva policijska pukovnika i mnogi drugi...