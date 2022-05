Inspektor iz Zrenjanina navodno je uhapšen na putu za sopstveno vjenčanje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Mediji javljaju da se dogodilo neobično hapšenje policijskog inspektora kod Zrenjanina, koji je išao na sopstvenu svadbu sa svatovima!

Policijski inspektor N.R. iz Zrenjanina uhapšen je navodno u petak kod mosta preko Tise između Zrenjanina i Žablja u Srbiji kada je više policijskih vozila zaustavilo kolonu svatova koja je išla u Novi Sad na svadbeno veselje, prenosi portal zrklik.com.

Navodno je tokom pretresa pronađena manja količina kokaina u automobilu, a onda je došlo do prepirke i sukoba između svatova i policije.

Portal javlja da je policija postupala po dojavi i da se upravo mladoženja, inspektor, posvađao sa nadležnima i opirao se pretresu. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova tako da će on do ponedeljka biti u pritvoru što goste pozvane na svadbu nije spriječilo da nastave put Novog Sada i nastave sa veseljem u jednom restoranu", rekao je izvor blizak istrazi za "Blic".

Nadležno tužilaštvo se još uvijek nije oglasilo te nije poznato za koja djela će odgovarati mladoženja.