David Dudić (24) priznao je u četvrtak pred Višim sudom u Beogradu da je u decembru prošle godine ubio svoju babu Desanku Dudić u njenom stanu u Kotežu.

Izvor: Kurir/Tamara Trajković/Facebook/screenshot

Okrivljenom Dudiću je dijagnostifikovan psihički poremećaj, i on se od 25. marta nalazi na odeljenju za duševne poremećaje Specijalne zatvorske bolnice. Pred današnje ročište specijalista psihijateije doktor, Svetislav Mišković, utvrdio je da je okrivljeni sposoban da prati suđenje i iznese odbranu.

"Izjašnjavam se krivim, uradio sam ono što mi se stavlja na teret",rekao je Dudić priznavši ubistvo bake Desanke.

Njegov otac, odnosno sin ubijene Desanke, pridružio se krivičnom gonjenju okrivljenog, te je angažovao advokata Nikolu Miljevića, koji je zatražio da se suđenje odloži, nakon što se okrivljeni izjasnio o krivici.

"Kako sam angažovan pre tri dana, nisam imao vremena da se pripremim za ispitivanje okrivljenog", obrazložio je Miljević svoj zahtev. Taj zahtev je predsednica sudskog veća, Olivera Pejić, prihvatila i odložila je suđenje za 10. jun.

Zatražio oproštaj od oca

David Dudić je, kada su ga stražari uvodili u sudnicu, zatražio oproštaj od oca Đorđa.

"Oprosti mi", rekao je Dudić gledajući u oca dok su ga vodili ka optuženičkoj klupi.

U ovom slučaju je kao svedok pozvan i Đorđe Dudić, Desankin sin, odnsono Davidov otac koji je pred današnje suđenje rekao da njegov sin mora da bude osuđen. Njegova majka je do smrti brutalno mučena, davljena, ubadana šrafcigerom i nožem po glavi i grudima.

"Jedino što mi je bitno je da bude osuđen, da ne predstavlja opasnost za okolinu. Moj stav je da zločinci treba da budu na mestu na kom zaslužuju, jer opasni ljudi ne treba da šetaju na slobodi sa ljudima koje ugrožavaju", rekao je Đorđe pred početak suđenja.

On je istakao da je zbog zverstva koje je počinio Davida izbrisao iz života i da neće imati saosećanja dok ga bude gledao na optuženičkoj klupi.

"Teško mi je zbog onoga što se desilo, a zbog toga što je će sedeti na optuženičkoj klupi nije. Ne znam kako ću se osećati kad ga budem video tamo, to što će biti tamo mene i ne zanima, zanima me samo da ne bude na slobodi i da ne ugrožava druge. Desilo se to što se desilo, nema tu sad šta... Vremenom vi to, nije da prihvatate lakše, ali počnete da živite sa tim. Sada samo želim kaznu za njega", navodi Dudić.

Kako kaže, možda je sam načinio kobnu grešku kada je prihvatio Davida kao sina kada se pojavio u njegovom životu.

"Dečka sam pokušao da prihvatim i to mi je bila najgora odluka, kobna greška, jer sam pokušao da prihvatim nekoga koga ne poznajem. Kad sam video da on nije kako treba, možda nije trebalo da se trudim, da mu pomažem. Ne znam, ne može čovek za takve stvari,", priča Đorđe.

On dodaje da njegov sestrić Stefan, pred čijim se očima zločin desio, neće dolaziti u sud.

"Stefan je povređen, i dalje ne može da hoda. Dolazio je tužilac kod njega i uzeo je izjavu, tako da se on neće pojavljivati na ročištima", zaključio je Đorđe.

Podsetimo, David Dudić je uhapšen zbog sumnje da je došao u Desankin stan i započeo svađu, da bi na kraju ženu davio i ubadao nožem i šrafcigerom. Svemu je svedočio Desankin drugi unuk, a Davidov brat Stefan, koji je zbog teške povrede nogu bio vezan za krevet i nije uspeo da pomogne nesrećnoj ženi. Kada su Đorđe i policija stigli na lice mesta Desanka je već bila mrtva, a David se mirno predao.