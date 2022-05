Utvrđuju se okolnosti tragedije koja je potresla Tešanj u Bosni i Hercegovini, nakon što je mladić Almedin Dugalić (18) preminuo tokom proslave svog 18. rođendana.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Mladić Almedin Dugalić je proslavu rođendana organizovao u svojoj kući u Tešnju, a pored njega prisustvovali su i njegovi drugovi, njih četvorica. U jednom trenutku mu je pozlilo i uprkos naporima lekara da ga reanimiraju - preminuo je.

"On je bio kod kuće. Sa njim su bili njegovi prijatelji. Svi su ispitani u policiji. Bila su četvorica prijatelja, on je bio peti. Neka sada policija radi svoj posao. Ali istina je da mu je veoma brzo pozlilo, on je zvao svog oca: 'Babo, babo, nije mi dobro'. Njegovo telo je vrlo brzo poprimilio crnu boju. Njega su kola hitne pomoći odvezla, nažalost nije mu bilo spasa. Sve je trajalo sat vremena", rekao je izvor za portal "Avaz".

Ono što takođe tvrdi ovaj medij je da su među Almedinovim prijateljima bili dvojica mladića koji su sinovi policajaca.

"Oni su svi privedeni i na ispitivanju. Dvojica su pobegla iz kuće kada je Almedinu pozlilo. Policija ih je pronašla... Ko zna šta mu se desilo, videćem šta će nam policija reći odnosno čekamo nalaz obdukcije. On nikada ranije nije imao nikakvih zdravstvenih problema", kaže sagovornik.

Pojedini izvori za medije nagoveštavaju i da se slučaj "zataškava", baš zbog toga što su umešani i sinovi policajaca, a rođaka preminulog tvrdi da su mu sipali drogu u piće: "Navodno su mu prijatelji u piće stavljali neke supstance. Međutim, verovatno su preterali zbog čega mu je pozlilo. Uvek je bio povučen, pa su valjda hteli da vide kako će na to reagovati", rekla je rođaka, piše 072info.

U međuvremenu su u sredu stigli i nalazi obdukcije kojom je ustanovljeno da je uzrok smrti ovog mladića otkazivanje srca, potvrdio je za "Avaz" Elmedin Fišek, portparol MUP-a ZDK.

"Jedna osoba je ispitana u svojstvu osumnjičenog za postojanje osnova sumnje da je izvršilo krivično delo 'posedovanje, odnosno, omogućavanje uživanje opojne droge', a verovatno će biti proširena i na više lica. Obavljena je obdukcija. Utvrđeno je da je smrt nastupila usled otkazivanja srca. Uzeti su dokazi radi potrebnih veštačenja koja će se izvršiti u narednom periodu i koji će kad se sublimiraju izjave i materijalni dokazi, na kraju biti prezentirani kroz jedan izveštaj koji će biti prosleđen Tužilaštvu", rekao je Fišek.

Da li je uzrok smrti uživanje opojnih droga to će se saznati nakon analiza veštaka medicinske struke, a kako kaže portparol trenutno postoje indicije koje se ispituju.