Sve više je Ukrajinaca, ali i Rusa koji se doseljavaju u Srbiju od kada je počeo rat u Ukrajini, a komentari pojedinih nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Rusi i Ukrajinci koji dolaze u Srbiju kako bi pobegli od strahota rata i sankcija koje su zemlje okupljene oko Vašingtona i Brisela uvele Rusiji kupuju ili iznajmljuju stanove u našoj zemlji. Kako bi se lakše snašli oformili su grupe na Telegramu i tu razmenjuju iskustva.

Komentare nekih Ruskinja, međutim niko nije očekivao. One su, navodno šokirane prljavštinom, osule paljbu po Novom Sadu, koji važi za jedan od čistijih i lepših gradova u Srbiji, prenosi Telegraf pisanje iz jedne grupe na Telegramu.

"Devojke, došli smo u Novi Sad, u šoku sam! Tražim drugo mesto, gde i kakve delove grada da pogledam. Nema šanse da ostanem sa sinom ovde, ovde je i na ulicu strašno izaći", napisala je jedna Ruskinja.

Druga devojka je Telegramu uporedila ulazak u prodavnicu sa košmarom.

"Dobro veče, bili smo u prodavnici, u šoku sam u kakav smo košmar upali. Mislim da je muž uzeo stan tamo gde nije trebalo. Histerična sam, sin je u šoku. Razmišljam da se vratimo u Petersburg", navela je ona.

Bilo je i onih koje su napisale da zbog dolaska u Novi Sad sede i plaču.

"Puno je đubreta! Stan nije loš, ali ja ovde ne ostajem", navela je jedna od njih.

Ubrzo potom usledili su odgovori Rusa koji već duže vreme borave u našoj zemlji. Oni su kritikovali sunarodnike što ovako komentarišu zemlju koja ih je dočekala.

"Zar vas đubre toliko plaši? Društvo, strašno je čitati šta pišete. Došli ste u drugu zemlju, jednu od retkih koja je ostavila otvorena vrata. I još ste ovoliko nezadovoljni! Možete se slobodno vratiti u Rusiju", upitao je šokirano jedan Rus.

Drugi je napisao je Novi Sad lep grad, mnogo zelen, uređen.

"Gde god pogledaš su parkovi, biciklističke staze su po gradu, veoma je udobno. Nasmejani ljudi su svuda, ne žure i pokušavaju da pomognu, uprkos tome što uopšte ne znam jezik. Gde je đubre, horor i prljavština o kojem pišete? Svuda su škole, vrtići i prodavnice", naveo još jedan Rus koji uveliko živi u Novom Sadu.

Neki su našli razumevanje za sunarodnike, pravdajući to napuštanjem rodne zemlje.

"Prosto, vi ste tek sad shvatili da ste otišli iz otadžbine. To je normalna reakcija. I to što ima đubreta, to vas razdražuje. Ali sam grad, kao i cela zemlja se veoma menjaju, i to ne na loš način. Srbija možda nije idealna, ali u njoj su najbolji ljudi",poručuje ovaj Rus.