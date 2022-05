Radoman Božović, bivši premijer Srbije i nekadašnja desna ruka Slobodana Miloševića, kupio je plac na Dedinju (tačno prekoputa ambasade SAD), čija je vrijednost oko 1.200.000 eura i zida grandioznu vilu, saznaje Srpski telegraf.

Izvor: EPA/Maja Ilić, Printscreen

Vrijednost tog objekta, kad bude završen, mjeriće se milionima eura.

Božović je kupio plac od 12 ari baš prekoputa Ambasade SAD, u Bulevaru kralja Aleksandra Karađorđevića, u najelitnijem dijelu Beograda.



Prema podacima Katastra, riječ je o parceli od 1.236 metara kvadratnih, na uglu dvije ulice. Kao vlasnici zemljišta upisani su Radoman Božović sa 1/8 i još dvije firme. Ista je vlasnička struktura i odnos i kada je riječ o objektu u izgradnji, korisne površine 183 metara kvadratna.





Činjenice o Božoviću iz komunističke partije ušao u SPS - bio predsednik pokrajinske vlade Vojvodine - bio na mestu premijera Srbije do februara 1993. - obavljao i funkciju predsednika Veća građana Savezne skupštine SRJ - Vojislav Šešelj ga je tokom jedne skupštinske svađe polio vodom - mediji su pisali da je, kao direktor "Geneksa", potrošio više od milion maraka za opremanje kabineta - imao je specijalni lift, kupatilo s džakuzijem i zelenim mermerom

Vlasnici pomenute firme su Radoman Božović, sa 98,16 odsto udjela, i jedna dama sa dva prezimena koja ima 1,84 odsto udjela. Firma je osnovana 2012. i bavi se konstaltingom. Kada je riječ o drugoj firmi, ona pod tim nazivom ne postoji u APR, ali je registrovana firma identičnog naziva kao i prva - ogranak Dedinje. Vlasnik ove firme, osnovane 2018, jeste firma u kojoj je Radoman Božović direktor, piše Telegraf.



Kada se uzmu u obzir svi parametri - lokacija i mikrolokacija, veličina placa, kao i dobijena građevinska dozvola, dakle, da postoji mogućnost gradnje, ar košta otprilike oko 100.000 eura.



"Grubom računicom dođe se do toga da samo parcela vrijedi oko 1.200.000 eura", rekao je za list procjenitelj jedne poznate beogradske agencije za promet nekretnina, koji je insistirao na anonimnosti. Građevinska dozvola za vilu zatražena je 30. juna 2021, prema podacima sa APR, dok je nedavno 28. februara 2022. podnijet zahtjev/prijava završetka izrade temelja za kuću. Oblik građevine se uveliko nazire, stigli su do krova, i iako u svim papirima piše da je riječ o 183 metra kvadratna korisne površine, kuća izgleda mnogo veće.



List piše i da se Božović nije javljao na telefon, te da su mu poslali SMS s konkretnim pitanjima, ali da on danima nije odgovorio na njih. Na jedan od brojeva firme javila se izvjesna ženska osoba i poručila da će vidjeti s Božovićem da li hoće da da mejl adresu da mu se pošalju pitanja. Pošto joj je predočeno u vezi s čim se zove, i kojim je novcem kupio plac, rekla je: "Jao, ajte, molim vas" i prekinula.