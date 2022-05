Jezivo ubistvo koje se dogodilo u četvrtak 28. aprila na Novom Beogradu u bloku 44, kada je nepoznati muškarac ušetao u kafić "Ritual" i likvidirao vlasnika Luku Žižića (37), zaprepastilo je Beograđane.

Nakon nešto manje od nedjelju dana, počinilac zločina još nije pronađen i identifikovan, i za njim se i dalje traga, a saznaje se da se počinilac nakon zločina uputio u pravcu rijeke Save.

Blažo Marković, predsjednik Sindikata policije Srbije, analizirajući ovo ubistvo izrazio je sumnju i bacio novo svjetlo na monstruoznu likvidaciju Luke Žižića.

"Mi nikad nismo razmišljali o motivima, nego o načinu na koji je Luka Žižić likvidiran. Za početak, imamo dilemu da li je to uradio profesionalac ili ne. Prisjetimo se da smo imali ubistvo (policijskog generala, prim. nov) Radomira Stojičića Badže, gdje je ubica likvidirao samo njega. Ako se vratimo na ovo ubistvo, imamo samo jednog počinioca, koji je, kako se priča, kružio oko kafića, ušao u WC, a onda ubio samo onog kog je on smatrao da treba", kaže Marković.

Predsjednik policijskog sindikata potom je iznio sumnju da je ubici pomogao neko iz Žižićevog okruženja.

"Ono što je meni interesantno u vezi s tom pričom je da ubica izlazi, sustižu ga drugovi ubijenog i tuku ga. Kamera je tako postavljena da se ne može jasno vidjeti lice. Međutim, vidi se da mu jedan od drugova ubijenog oduzima pištolj i udara, a onda se, na meni nestvaran način, svi udaljavaju od ubice. On izlazi, sjeda na trotinet i odlazi", ističe Marković.

On dodaje da mu je čudno što niko od prijatelja ubijenog nije onemogućio bjekstvo ubice.

"Dakle, ovo sada stvara sumnju da li je sve uradila profesionalna ruka ili ne. Postavlja se pitanje da li je imao pomagača u tome svemu. Jer meni je prosto nejasno da svi odlaze od njega. Nisam vidio nijedan dobar udarac u glavu, svi su ga udarali po drugim mjestima gdje je on ladno mogao da ustane i da ode. To ovoj priči daje nešto čudno", dodaje Marković.

Sagovornik Kurira ne sumnja da će policija vrlo brzo pronaći počinioca ubistva.

"Kolege iz odjeljenja za ubistva Beogradske policije će ga sigurno pronaći, dosad je rijetko ko uspio da im umakne, pa neće ni on. Ali, po mom ličnom mišljenju on je imao pomagača među onima koji su ga tukli, jer po meni je nebulozno da odlaze od njega, a vidjelo se da mu nije bilo spasa. Ako se dobro sjećam iz izvještaja, tu je bio i rođeni brat ubijenog. On je ostao pored brata, a drugi su pokušali da savladaju ubicu".