"Dobar dan, ja sam Filip Korać, za mnom je raspisana potjernica i došao sam da se javim", navodno je, prema pisanju Jutarnjeg lista, rekao najbliži saradnik Luke Bojovića kad se pojavio na prijavnici zatvora u Remetincu.

Izvor: Kurir/Aleksandar Jovanović Cile

Podsjetimo, Filip Korać uhapšen je krajem aprila u Hrvatskoj.

U Remetinec došao je najavljen od svog advokata, piše hrvatski Jutarnji list. Korać se tereti za falsifikovanje dokumenata.

"Koraćev advokat je putem podneska Državnom tužilaštvu najavio Koraća, te on nije bježao niti je uhapšen. U Hrvatsku je došao sa svojim ispravama. Advokat je naveo da Korać u Srbiji nije osuđivan. Inače, Hrvatska je za njim raspisala potjernicu i evropski nalog za hapšenje, a određen mu je i istražni zatvor", navode mediji.

Imao dojavu

Kako Kurir nezvanično saznaje, Korać, koji se u proteklom periodu skrivao u različitim zapadnoevropskim zemljama, saznao je da se nalazi na potjernici Hrvatske.

"Dojava da je na potjernici vjerovatno nije bila jedini razlog za predaju. Pretpostavlja se da je Korać otkrio da neko planira njegovu likvidaciju, pa je procijenio da je bezbjedniji u zatvoru nego na slobodi i odlučio je da se preda. Ne treba zaboraviti da je klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića prije hapšenja pokušavao da dođe do Koraća na sve načine, kao i da su mu preko Skaja slali slike masakriranog tijela Gorana Veličkovića i prijetili", navodi izvor Kurira:

"Moguće je da se Korać zamjerio i drugim grupama iz regiona koje su nastavile da posluju kad je u Srbiji razbijen najmonstruozniji klan, pa da su ga i oni ganjali".

Saradnja policija

Izvor Kurira otkriva da su na razotkrivanju kriminalaca s lažnim identitetima na originalnim pasošima radile zajedno hrvatska i srpska policija jer je najčešće riječ o hrvatskim i srpskim ispravama.

"Nakon razmjene podataka s partnerskim službama, bili su laki za praćenje. U Evropi je pao veliki broj kriminalaca, kod nas je u istoj akciji procesuiran i vođa "kavčana" Radoje Zvicer", otkriva izvor Kurira i dodaje da se protiv Zvicera vodi postupak u Srbiji zbog falsifikovanja dokumenata.

On dodaje da u Tužilastvu za organizovani kriminal postoji udarna grupa koja radi upravo krivična djela koja se tiču procesuiranja falsifikatora isprava uz otkrivanje lažnih identiteta kriminalaca.

Tempirana bomba

Bivši obavještajac Boža Spasić smatra da je Filip Korać jedna od najmisterioznijih ličnosti srpskog podzemlja.

"Filip Korać je tempirana bomba, to je čovjek koga juri više kriminalnih organizacija, a sa druge strane je još uvijek u mogućnosti da daje naređenja. Interesantno je da je on pasoš najvjerovatnije nabavio od grupe koja je uhapšena još 2019. godine, a koja je preko saradnika u policiji dobijala originalna dokumenta. U pasošu bi stajala prava slika, ali bi ime i prezime pripadali drugom čovjeku", kaže Spasić:

"Vjerovatno je ponovo pokrenuta akcija i češljala su se ta dokumenta, pa mu je neko javio da je bolje da se sam prijavi".

Spasić smatra i da je Korać, koji je bio meta i klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, najbezbjedniji u zatvoru.

"Njemu je zatvor praktično sigurna kuća, bezbjedniji je tamo nego u svim zapadnoevropskim zemljama u kojima se krio proteklih godina. Kad bude izašao, vjerovatno će ponovo nabaviti druga dokumenta i izgubiće mu se svaki trag".

Gordan Preglej, advokat Filipa Koraća, za Kurir je naveo da se njemu javio "gospodin Korać i rekao mu da je saznao da se protiv njega u Hrvatskoj vodi postupak za krivično djelo falsifikovanje isprava".

"On je želio riješiti tu situaciju, jer to je bagatelni postupak, kao i stotine drugih za to krivično djelo, nema tu misterije nikakve"; objašnjava Koraćev branilac i dodaje da su nakon toga otišli u policiju.

"Kako je njemu još ranije određen pritvor, u istrazi, jer se pretpostavilo da se do njega ne može doći, on je zadržan u Remetincu",dodao je Preglej i objasnio da se s klijentom još nije sastao u Remetincu, pošto je on zbog mjera protiv koronavirusa u izolaciji, ali da će to uraditi čim bude mogao.

On je naglasio da njegov klijent neće biti izručen Srbiji.

"Koliko je meni poznato, u Srbiji se protiv njega ne vodi nijedan krivični postupak, pa stoga nema potrebe da gospodin Korać bude izručen",pojašnjava Preglej.