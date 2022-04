U jutarnji program na Prvoj televiziji, uključio se Nenad Periš, otac nestalog Mateja Periša iz Splita.

Izvor: TV Prva

Za nestalim Matejem Perišem se traga četiri mjeseca, a svaki trag mu se izgubio u Beogradu između 30. i 31. decembra. U jutarnji program na TV Prva se uključio njegov otac koji je nekoliko mjeseci proveo u srpskoj prijestonici kako bi učestvovao u potrazi za sinom. Upitan da li ima nekih novih informacija u slučaju Periš, on je odgovorio:

"Novih informacija nema, ja sam u kontaktu sa srpskom policijom svaki dan i oni me obavještavaju za nova saznanja, ali ta saznanja nisu dovela do novih informacija koje bi pomogle u potrazi za Matejem. Želje da je živ su uvijek prisutne, ja očekujem da se Matej pojavi, jer ništa nije sagledano do kraja i ne postoji činjenica da je Matej zavrsio u rijeci sa sigurnošću.

Mi očekujemo i nadamo se da se Matej pojavi i uopšte nije važno šta se dogodilo, samo da se pojavi. Sva razmišljanja su otvorena i Bog će da ti da se nešto na kraju ipak sazna i da se ova agonija završi. Nema druge nego vjerovati i nadati se i to je ono što mene vodi kroz život i šta god da se dogodi ja ću znati da je Matej na pravom mjestu", rekao je Nenad Periš pa dodao:

"Više puta sam prošao cijelu priču, i uklapao u nju i prijatelje i policiju i moja neka razmišljanja, i stvarno je to jedna velika enigma. Matej nije nestao, on je otišao. Moje mišljenje je da je Matej znao gdje ide i da ako se nešto dogodilo da je to bilo neočekivano za njega. Sve su opcije otvorene i ja se nadam najboljem. Znam da ako bi se pronašao, da bi i u Hrvatskoj i Srbiji bilo veliko slavlje", rekao je Nenad i poželio je srećan Uskrs svima u Srbiji sa suzama u očima.

Podsjetio je i na momenat u Beogradu kad je dobio čokoladicu od starijeg gospodina šetajući na Savskom keju i da mu je to mnogo značilo i da će taj trenutak pamtiti do kraja života, kao i to da je veliku podršku dobio od ljudi i kad se vratio u Split.

"Ja sam morao proći ponovo cijelu priču kad sam došao u Split i to mi je bilo jako bolno. Tu sam se vratio zbog porodice i morao sam da nastavim da živim realan život. Bolno je, ali to je život. Matej je uvijek sa mnom, možda neće biti kao nekad, ali srešćemo se negdje", rekao je Periš.

On je ponovio voditeljki da se nada da će se Matej vratiti živ i zdrav, ali je zamolio da ga ne pita "sa kojim postotkom nade" vjeruje u to.