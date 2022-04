Rasim Ljajić, predsednik Socijaldemokratske partije Srbije i osnivač Sandžačke demokratske partije, doživeo je jutros tešku saobraćajnu nesreću kod Ražnja .

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija i potpredsednica SDP Tatjana Matić, posetila je Rasima Ljajića u bolnici.

"Razgovarali smo u bolnici, pitao me je kako sam, šta ima novo...On se ne seća kako je došlo do nesreće", rekla je Matić za Kurir. Kako kaže, nekadašnji ministar se dobro oseća.

"Gospodin Ljajić je stabilno, svestan je i dobro se oseća. Nadamo se da će se brzo oporaviti", poručila je Matić.

