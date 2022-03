Prilikom pretresa stanova, poslovnih prostorija i magacina juče je pronađena velika količina hemijskih baza za pravljenje falsifikovanih hemijskih proizvoda za domaćinstvo, za koje postoji sumnja i da su kancerogeni. Kako je policija razotkrila taj lanac prevaranata?

Izvor: Kurir/Printscreen MUP Srbije

Policija je uhapsila 21 osobu zbog sumnje da su proizvodili, pakovali, i prodavali falsifikovane hemijske proizvode za domaćinstvo, poznatih robnih marki.

Vještačenjem će se utvrditi tačan sastav hemikalije koja je korišćena za pravljenje kopija poznatih brendova sredstava za higijenu i kućnu hemiju. Građani uglavnom smatraju da bi mogli da prepoznaju da nije riječ o originalu.

"Jedino u radnji računam da je bar tamo provjereno, s obzirom na ovo današnje vrijeme kada nam ništa nije provjereno, eto uzdam se koliko mogu. Dovoljno je domaćica da vidi miris, da pomiriše da vidi da to nije to, a drugo to nagriza ruke, a zamislite tek malu djecu šta bi tu sve moglo da bude", kaže anketirana žena.

Neki od potrošača kažu da uvijek provjeravaju šta kupuju, dok drugi pak napominju da ne provjeravaju ono što kupuju.

Sumnja se da se organizovana kriminalna grupa ovim poslom bavila nekoliko godina.

"Oni su imali i proizvodnju ambalaže kao i proizvodnju etiketa, i svega onoga što bi davalo originalnost takvom jednom proizvodu i uglavnom samo analizoma samog sastava je moglo da se utvrdi da ona ta tečnost, kućna hemija ne odgovara onoj originalnoj", objasnio je Vladimir Vujić, načelnik Odjeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala.

Proizvode su skladištili u nekoliko magacina i prodavali na pijacama u Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Pančevu i preko oglasa.

"Razlika u cijeni je bila nekih 20 - 30 odsto i to se pravdalo time na pijacama i u prodaji da je to neka razlika koja bi se nabavljala nekim krijumčarenjem na primjer iz Mađarske. I dalje se tvrdilo na tim prodajnim mjestima da se radi o originalnim proizvodima, što naravno nije bila istina", kaže Vujić.

Policija je pronašla 900 hiljada eura i 100 hiljada eura u forintama i švajcarskim francima. Zaplijenili su i 13 automobila, dvije kuće, plac i stan u Pančevu, 2 pištolja i manju količini marihuane. Svi uhapšeni nalaze se u pritvoru, danas i sjutra će ih saslušati nadležni tužilac. Za ovo krivično djelo predviđena je zatvroska kazna od jedne do osam godina.