Otac je odmah morao da odvede pretučenu devojčicu kod lekara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U jednom naselju nadomak Beograda, tri vršnjakinje su pretukle devojčicu u školskom dvorištu koja ide u sedmi razred osnovne škole, tvrdi otac pretučene devojčice (13) za Kurir. Kako dalje navodi otac, maltretirale su je, vređale i nazivale sektašicom i ku*vom, a sada joj prete da će je čekati posle škole.

"Dete mi iz škole prošle nedelje dolazi pretučeno, i to ni manje ni više nego od svojih vršnjakinja, koje idu u istu školu kao i ona. Ljudi misle da su samo dečaci skloni vršnjačkom nasilju, ali, evo, dešava se da i devojčice budu nasilne prema drugim đacima. Kako mi je ćerkica ispričala, one su se međusobno sporečkale u dvorištu posle škole, gde je došlo do međusobnog prepiranja. Kako mi je dete ispričalo, te devojčice su počele prve da vređaju moju devojčicu i da je nazivaju ku*vom, sektašicom", priča zabrinuti otac i dodaje:

"To su deca i verovatno će svaka od njih ispričati svoju priču, ali na ovakve uvrede mora da je i moje dete nešto odgovorilo. Kaže mi da je bila preplašena jer je bila sama, a onda je nastala tuča. Počele su da je udaraju i šutiraju nogama. Dete je od silnih udaraca dobilo nagnječenje obraza i kičmenog stuba.

Prema njegovim rečima, kada se pretučena i preplašena devojčica vratila iz škole, videvši je takvu, odmah je morao da je odvede kod lekara.

"Lekar je pregledom utvrdio povrede, a na koži su joj ostale vidljive masnice od udaraca. Kada mi je ispričala šta se desilo, slučaj sam prijavio u MUP u jednom beogradskom naselju, odmah su reagovali i uzeli izjave od devojčica i roditelja, a škola je obavestila roditelje o svemu što se desilo. Međutim, to izgleda nije urodilo plodom jer su iste devojčice nastavile da prete mom detetu i govore joj kako će je sačekati posle škole", rekao je otac devojčice.

On navodi i da je dete istraumirano i da nekoliko dana posle toga nije smelo da izađe iz kuće i nije htela da ide u školu.

"Prvi dan kada je otišla u školu posle ovog incidenta, molila me da je čekam posle škole i budem negde u blizini. Ja zbog posla ne mogu da dežuram u školskom dvorištu i da čuvam svoje dete i branim od vršnjačkog nasilja, a dok sam na poslu, da strepim šta će joj se desiti na putu od kuće do škole. Kad su joj pretile da će je opet sačekati posle škole, kroz suze me je preklinjala da je ispišem iz ove i upišem u drugu školu", priča ovaj otac.