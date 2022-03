Aleksandar Vučić na Kurir televiziji komentarisao izbore.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u "Usijanju" na Kurir televiziji da će u nedjelju nakon sjednice SNS biti poznato da li će biti kandidat, i uputio poruku građanima pred izbore, kao i protivnicima.

"Vidjećemo sjutra kako će stvari da izgledaju, sačekaćemo sjutra. Ne mogu da govorim na takav način jer sam se bavio važnijim stvarima. Odlukama koje smo donosili spasavali smo Srbiju, Srbija mi je važnija od bilo kakvih izbora", rekao je on.

Predsjednik je u "Usijanju" pričao i o ekonomskom i političkom uticaju sukoba u Ukrajini, rekavši da će Srbija imati dovoljno hrane i goriva. Potom je ponovio da se bori za Srbiju, da je u toku i kampanja puna spinovanja, ali da se nada da građani razumiju da izbori nisu igra i da politika nije igračka.

"Meni nije potrebno da nekoga vrijeđam. To je politički očaj, kada ne smijete i ne možete da se bavite ozbiljnim pitanjima i problemima, pa ćutite i oko Ukrajine, i oko NATO, Srebrenice, po pitanju svih ključnih stvari koje se tiču naših građana. Nismo se vratili u devedesete, neko ko nije naročite pameti, znam i ko je ali neću da vrijeđam, znam da nisu u stanju da smisle pametnije. Vi se postavite kao neko ko je protiv devedesetih, a samo vi ne možete da se iz njih pomjerite. Ne vidite šta se promijenilo. Ne vide pruge, vojsku, napredak, puteve, muzeje i pozorišta, Beograd na vodi, ne vide ništa. Ako ljudi misle da je lako, neka pitaju što se ne izjašnjavaju, dok mi donosimo odluke, mi smo morali da donosimo odluke koje donose posljedice i brinemo o narodu. Da brinemo hoćemo li moći da čuvamo ljude, da dajemo plate, bez eksperimenata i uništavanja zdravstva. Moći ćemo, ako imamo pristojnu stopu rasta. Nisam želio da odgovorim ništa, da sam htio mogao sam da kažem da nekad mogu i da kukumavčim, da se žalim, ali je to uvijek jer se borim za Srbiju. A ne zato što ću da plačem pred kamerom jer mi je neko rekao Vučiću, pe*eru ili lopove. To valjda govori više o njima i ljudi to odlično razumiju, neću ni da pričam o drugim stvarima, ne vidim potrebu za tim. Ni o korupciji, ni o kriminalu ili parama po bankama u svijetu", rekao je on i kazao da izbori predstavljaju volju građana. Da biraju za svoju i budućnost svoje djece, i da to nosi i odgovornost.

"Ja ću čestitati svakome ko pobijedi, u prvom krugu, drugom krugu, ali da li će pobijediti, to ćemo da vidimo jer građani odlučuju, a ne oni koji misle da se time bodre. Kako stvari danas stoje, ne izgleda mi da su blizu velike pobjede o kojoj pričaju, ali ljudi moraju da budu oprezni, vodiće se besmislena, prljava kampanja. A svakome je jasno da Vojislav Šešelj neće biti u Vladi, ali je to potrebno za spinove i laži... Meni je najvažnije da ljudi u Srbiji razumiju da izbori nisu igra, i politika nije igračka, opredjeljujemo se za čuvanje života nas i naše djece. Možete da birate razne ljude ali onda kada dođu katastrofalne posljedice, vi snosite odgovornost", rekao je on.