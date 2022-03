Bojan Hrvatin (38), koji je prvi progovorio i otkro sve krvave tajne krimonalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, na osnovu sporazuma o statu okrivljenog saradnika, trebalo bi da bude osuđen na kaznu od 15 godina zatvora, piše Kurir.

Uslov za to, kako izvor Kurira navodi je da sve navode koje je već iznio ponovi i u sudskom postupku protiv jednog od najsurovijih klanova u regionu, a čiji je početak zakazan za 8. mart. Podsjetimo, isti status dobio je i osumnjičeni Nikola Spasojević, inače kum Marka Miljkovića, koji je dogovorio kaznu od 14 godina zatvora.

Bojan Hrvatin, kako je Kurir pisao, detaljno je čim je uhapšen u julu prošle godine, progovorio o svemu što zna. Opisao je kako je upoznao vođe klana, na koji je on način funkcionisao, ali i kako su mamili i ubijali ljude u kući strave u Ritopeku. Jezive detalje svakog zločina, opisao je ponaosob.

"U plafonu su stajale kuke za koje se kačio najlon. Onda se najlon vezivao kanapom i kačio za te kuke. Postavili smo najlon i dolje, i izlijepili da ne može nigdje ništa sa strane da izleti. E, onda smo nastavili dalje. Posle odvajanja nogu i ruku, zasjecao se kod ramena, lopatice. Napravi se rez, kao ono da može da se okači na kuku. Međutim, mi smo držali rukama. Jedan ili dvojica drže, a onda zasjecamo polako odozgo, od želuca zasjecamo unutra, sve dok ne izađu crijeva. Kad to otklonimo, onda idu rebra. Sve se to udara na toj fosni sjekirom, ide u sitne komade, a kada sve istranžiramo lijepo, kad se dovede na tu mjeru koja nama treba za mašinu, to ide iz korita na mljevenje", opisao je kako su posle ubistva isjekli i samljeli Zdravka Radojevića.

On je priznao i da je prvi put u klanicu u Ritopeku otišao posle ubistva Gorana Veličkovića Goksija.

"Znam da mi je Marko Miljković prvi pričao o štek prostoriji, posle ubistva Gorana Veličkovića Goksija, dok ja još nisam bio u kući. Rekao mi je: "Vidjećeš, kakav štek, kao iz Netfliks filmova! Neću ništa da ti pričam, vidjećeš da je baš tako". I stvarno kao da su radili za neki film, tako je dobro urađeno, sakriveno, bilo je idealno za to. Draganić mi je rekao da je tu ranije gajio travu", rekao je navodno Hrvatin.

Prema njegovom iskazu, Miljković mu je sam ispirčao da je on lično "rešio Gorana Veličkovića jednim udarcem sjekire".

Najbrutalniji, kako je navodno objasnio u svom iskazu, Belivuk je bio prema Pink panteru Milanu Ljepoji.

"Ispričao je da je imao zadatak da izazove lančani sudar kada su Ljepoju vozili u Ritopek da bi presjekli put eventualnoj pratnji. Rekao je da su prvo pregledali Ljepojin telefon sa Skaj aplikacijom i ispitivali ga o kontaktima. Naveo je da su u tajnu prostoriju on, Miljković i Miloš Budimir odveli Ljepoju, dok su ostali pripadnici grupe ostali u kući, a potom opisao kako je gledao kada je Belivuk ubio Ljepoju nožem", ispričao je sagovornik Kurira.

Inače, u svom iskazu, Hrvatin koji je prebačen u kućni pritvor, navodno je naveo i da Miljkovića nisu interesovale tribina i navijanje, već samo ubistva, ali i da su odluke o tome ko će biti ubijen, Miljković i Belivuk donosili zajedno.

"Kada pred sudom bude došao red na njegovo saslušanje, advokati kao i optuženi imaće pravo da mu postavljaju pitanja i da se suoče sa njim", dodaje izvor Kurira.

