Slučaj zaklanog Srbina na brodu u Italiji još uvijek je misterija.

Izvor: Twitter/@GDF/screenshot/YouTube/Roberto Smera - Aerial Shipspotting/Printscreen

Misteriozni slučaj zaklanog Srbina na brodu u Italiji i dalje se istražuje, a do kraja nedjelje bi trebalo da budu završeni svi papiri za preuzimanje tijela. Kako bi kontrolisao cio slučaj, brat nastradalog Panića najvjerovatnije će angažovati advokata u Milanu.

"Brat vjeruje da je Panić ubijen, a ako jeste onda će firma u čijem je vlasništvu brod morati da plati osiguranje koje može da bude do pola miliona eura. Ali istraga još traje, a italijanski istražni organi se ne oglašavaju oko nje", kaže izvor Blica.

Podsjetimo, na brodu je prvo otkriven tovar droge i to nakon što su primijetili da se u toku noći neko mota oko njega.

Italijanski tužilac koji vodi slučaj potvrdio je da Dragan nema veze sa krijumčarenjem droge. Njegova smrt je pod velom tajne, a italijanski mediji, prikazuju to kao samoubistvo. Mediji u Italiji objavljuju da se izjave ispitanih članova posade ovog teretnjaka, ne poklapaju u potpunosti. Jedni pričaju da su ga vidjeli sa nožem kako šeta palubom, a drugi tvrde da je u ruci imao žilet. Ipak, niko ne daje odgovor gdje su ti predmeti, u međuvremenu, nestali.

U međuvremenu, uhapšen je italijanski državljanin Fabio Papa, koji je, navodno, bio dio posade. Lisice su mu stavljene dok je pokušavao da istovari pakete sa kokainom, koji su bili sakriveni među tovarom kafe.

Porodica sumnja da je u pitanju samoubistvo, jer pored njega nije zatečen bilo kakav predmet, kojim je to mogao da uradi.

Nemanja, Draganov sin, naveo je ranije da je siguran da je Dragan ubijen, kao i da vjerovatno nikada neće saznati pravu istinu.

"Spreman sam na sve i na to da možda nikad nećemo saznati istinu, jer mrtva usta ne govore. Vidio sam samo da su mediji prenijeli da je kao ostavio poruku ‘pozdrav ženi i Bogu’, pa molim vas, to normalan čovjek ne bi uradio. Evo, meni neka pokažu tu poruku, da vidim da li je rukopis mog oca. Prepoznao bih, znam kako je pisao, specifično je pisao slovo r, pa da znam da li je on to uradio. Već sad znam da se to nikad neće desiti", rekao je Nemanja ranije.