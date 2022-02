Danas je 43. dan od nestanka Mateja Periša.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Od nestanka Mateja Periša u Beogradu, njegov otac Nenad Periš, požurio je u glavni grad Srbije kako bi dobio informacije o sinu, i od tada nije napustio Beograd, a od kako ga zadesila velika porodična drama, priznaje i da više ne broji dane.

"Verujte, više ne brojim dane, samo čekam da mi telefon zazvoni, da mi se javi Matej ili da mi neko javi kako mi je sin pronađen. Realnost je ta koja me najviše muči, prošlo je puno vremena od Matejevog nestanka, ali onda pomislim kako još uvek ima detalja koji ukazuju na to da je Matej živ. I to je ono što me drži na životu", kaže Nenad Periš.

Njegova svakodnevica poslednjih 40-ak dana u Beogradu je ista. Rano se budi, a čim otvori oči prva pomisao mu je "šta me čeka danas". Pre dva dana Nenad Periš bio je u Smederevu, gde takođe traje potraga za Matejem.

"Išao sam da vidim potragu i da vidim prostor na kom traže Mateja. Dunav je velik kao more, pa to je širina od četiri do pet kilometara, to je ogromno prostranstvo. Poslepodne odem u crkvu, nastojim s prijateljima malo da prošetam, da dođem malo sebi. Opet šetam uz reku, jer mi je to mesto, ta reka, jako važna. Imam osećaj da sam bliže Mateju i da ću dobiti odgovore, iako mi još uvek neke stvari nisu jasne", kaže Periš.

Postavlja se pitanje da je Mateju neko, ne iz zlobe, već iz šale ubacio nešto u piće, a da mladić to nije znao.

"Kada čekate odgovor 40 dana, kao što ga ja čekam, onda vam se u glavi svašta može dogoditi. Ja nikoga ni za šta ne želim da optužim. Matej je bio sportista i znam da su to veče konzumirali alkohol, i to puno, i to je ono što mene vuče u tu stranu razmišljanja. Je li se dogodilo nešto što ja ne znam, što mi niko nije do sada rekao, jednostavno ne želim da ulazim u tu raspravu. Ovde u Beogradu sam isključivo da nađem svoga sina, a posle toga možemo da razgovaramo o razlozima nestanka i o tome šta je i kako bilo. Da sada pretpostavljam stvari i razloge, potpuno bi me izludilo i od "šume ne bih video stablo", kaže Nenad Periš.

Mnoštvo pitanja visi nad Nenadovom glavom, a on još uvek nema odgovore na njih.

"Da ste vi došli na to mesto gde se sve to odvijalo, i vi biste imali ista pitanja kao i ja. Prvo biste videli o kolikim se udaljenostima radi, pa biste postavili pitanje kako je Matej uopšte došao do tamo. To su udaljenosti koje se teško za toliko vremena mogu preći i brodom, pa je samim tim još više neshvatljivo kako se to sve moglo dogoditi", navodi nesretni otac i dodaje:

"Pa taj mobilni čiji se signal pojavljuje dva sata i dvadeset minuta posle nestanka, pokraj Velikog ratnog ostrva. Pa, pretpostavka da je mobilni dao signal u vodi, a ne može se zbog dve bazne stanice tačno odrediti tačka signala, a Mateja nigde ne vidimo. Sve su to pitanja ne koja nemamo odgovore. Da se traži neki predmet, onda bi neko možda i mogao nešto zaključiti i staviti tačku na potragu, ali kada se traži čovek, to nije nimalo lako, jer se čoveka ne možete tako lako odreći" , govori Nenad Periš.

Sa svojom porodicom u Splitu čuje se dnevno nebrojano puta. Nenad Periš kaže da svako od njih to doživljava na svoj način, svako ima s Matejem drugačiji odnos, ali nastoje da ne govoriti o tome, o prošlosti.

"Matej je uvek tu, u svim našim razgovorima. Crpim snagu iz ljubavi prema svome sinu i prema svojoj porodici. Ja moram da budem jak, jer kada to ne bih bio, to bi se odrazilo i na ostale članove moje porodice", kaže on..