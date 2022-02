Čovjek koji je sinoć preminuo od posledica batinjanja ispred pumpe u Leskovcu je Miodrag Mićko Bojat (51) iz tog grada.

Miodraga Bojata tri osobe su brutalno pretukle nakon čega je on pao na beton i preminuo. On se donedavno bavio taksiranjem i, kako navode upućeni, nije djelovalo da se družio sa "opasnim momcima". Živio je sam, i to poslednjih godina u kući u jednom leskovačkom naselju.