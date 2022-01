Zlostavljanje od stranje njegon muža je krenulo već prve bračne noći.

Anita Erdeg Trto (30) ispričala je u jezivoj ispovesti kako je bila žrtva zlostavljanja od strane njenog muža. Anita je svoju priču prvo ispričala kod Jovane Jeremić u "Novom jutru", a sada i za medije. Ona se sa samo 19 godina zbog ljubavi odselila u Peru.

"Moj bivši muž, sveštenik iz Perua, silovao me je godinama, a seksualno je zlostavljao i našu tada šestogodišnju ćerku! Iako sam od njega pobegla pre dve godine i imam dokaze za sva njegova zlodela, i dalje živim u strahu, jer on još uvek ulicama šeta slobodan", rekla je Anita.

Ljubav sa interneta

"Bivšeg muža upoznala sam na internetu, dugo smo bili samo prijatelji, a onda se rodila ljubav. Verovala sam da ću biti sigurna uz muža sveštenika. Ali zlostavljanje je krenulo već prve bračne noći. Ubeđivao me je da je problem u meni, i ja sam mu u početku verovala. Zlostavljanja su bila česta, a nije me silovao jedino dok sam bila trudna jer sam imala rizične trudnoće. Ali i ti dani bili su nepodnošljivi. Sada kada gledam unazad, i pre braka bili su vidljivi znaci, mogla sam da predosetim šta me čeka, ali bila sam zaljubljena i nisam ih primećivala", započinje svoju ispovest Anita i priseća se najjezivijih momenata života u Peruu.

"Mnogo puta želela sam da pobegnem, ali nikad nije bila opcija da se okrenem i odem a da deca ostanu sa njim. A nisam mogla da ih povedem sa sobom, jer prema tamošnjim zakonima bio mi je potreban potpis oca kako bih ih izvela iz zemlje. Kada je dobio posao u Bosni i kada smo se preselili, ponadala sam se da će biti bolji prema meni. Ali bio je još gori. Tada sam bila rešena da moram da pobegnem sa decom u Srbiju!", rekla je ona.

Advokat: Protiv njega se vodi devet sudskih postupaka! Anitin advokat Ivana Kropf kaže da se protiv Peruanca pred srpskim sudovima trenutno vodi devet postupaka. "Pokrenute su prijave zbog nasilja u porodici i najtežih oblika seksualnog zlostavljanja supruge i ćerke. Od suda je traženo da se deca zaštite tokom procesa, budući da su ona traumatizovana: imaju noćna mokrenja i strašno se plaše da će ih otac trajno odvesti u Peru. Ulazimo u drugu godinu da ova mera još nije usvojena, a tražili smo i lišenje roditeljskog prava. U Beogradu u Višem javnom tužilaštvu za tehnološki kriminal podnete su dve krivične prijave koje se odnose na to da je otvorio imejl na ime sada osmogodišnje devojčice, a ne znamo što je to uradio", istakla je Kropfova.

Tek tada, Anita je saznala da nije samo ona trpela torturu i seksualno iživljavanje svog muža.

"Jednog dana sam ušla u sobu i videla ćerku kako priča sa ocem preko video-poziva i zavlači telefon pod suknju! Odmah sam to prijavila Centru za socijalni rad i tada sam posumnjala da je suprug zlostavljao našu ćerku! Setila sam se i da je ona odmalena imala problem sa infekcijama, ali doktori su mi tada govorili da je to od pelena ili prljavih WC šolja u vrtiću. Međutim, od kada smo došli u Srbiju, nije imala tih problema. Bilo mi je jako teško, i sama sam bila zlostavljana kao dete i trebalo mi je čak tri godine da bih to rekla roditeljima. Htela sam da joj pomognem, ali nisam znala kako. Malo-pomalo i uspela sam da je navedem da nacrta kuda ju je sve otac mazio po telu. Zaprepastila sam se kada sam videla da ju je otac dodirivao čak i ispod suknje", sa suzama u očima priseća se Anita.

Deca ga se plaše

Devojčica je zatim sve ispričala i svojoj učiteljici, a na kraju i policiji.

"Kasnije je ispričala da joj je tata govorio da tu tajnu ne sme nikome i nikada da otkrije, a zlostavljao ju je kada sam ja odlazila iz kuće. Moj bivši muž rekao mi je da bolesnog sina mogu da zadržim, a da će mi ćerku uzeti. Njoj je donosio poklone, a sinu ne. Deca ga se strašno boje, ne žele da ga vide, a ćerkica i dalje ima noćne more. Često dolazi sva mokra i uzrujana u moj krevet i kaže mi: 'Mama, opet sam sanjala da me je tata odveo i prodao!'. Iako trenutno nema zabranu prilaska, on godinu dana nije pozvao da pita da li su deca živa i zdrava", rekla je Anita.