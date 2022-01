Muškarac iz Hrvatske opisao trenutak kada se za goli život borio sa divljom svinjom.

Izvor: YouTube/Conservation Chat UK

Napad divlje svinje dogodio se u Dobreću iznad Lovrana 19. januara, a napadnuti čovek sada je za medije ispričao kako je susret sa divljom zveri izgledao iz "prve ruke". Borut Hofbauer (43) krenuo je da prošeta psa, a vratio se kući krvav, u ranama... Napadi divljih svinja u Hrvatskoj u poslednje vreme postaju sve češći, a evo kako je preživeo!

"Oko pet popodne šetao sam psa putem u selu Dobreć. Zapazio sam tri mlada vepra, zastao sam i krenuo drugim putem jer sam mislio da je majka ispred njih. Pogrešno sam procenio, napala me je za par sekundi. Izletela je sa strane, udarila mi u noge i odbacila me metar i po. Počeo sam jako da krvarim", ispričao je on za "Novi list".

Životinja se ponovo zaletela, a on je uhvatio za kljove.

"Nisam ni svestan odakle mi toliko snage, srušio sam je na leđa. Dobio sam dva jaka udarca u glavu, udarao sam je šakama, kamenom... Počela je da krvari iz usta, više nisam imao snage i pustio sam je. Pobegla je ka mladima. Moj pas se sakrio, izvukao sam ga iz žbunja i jedva došao do komšije. Nisam mogao da se oslonim na povređeno nogu, a krv iz rane na glavi mi je ulazila u oči", rekao je on.

Komšija ga je doveo kući, majka mu je zaustabvila krvarenje i pozvala policiju. Kaže da se javio policiji da bi skrenuo pažnju da na putu gde je napadnut često ima dece, planinara, šetača...

"Nisu svi iste fizičke snage, i da je neko drugi bio na mom mestu, verovatno ne bi preživeo", rekao je on.