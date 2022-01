Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK)

USKOK je u petak objavio kako su na osnovu kaznene prijave PU varaždinske i u saradnji sa kaznenom ustanovom u Lepoglavi, doneli rešenje o sprovođenju istrage protiv petero hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih dela zloupotrebe položaja i vlasti, podsticanja na zloupotrebu položaja i vlasti, kao i pomaganja u zloupotrebi položaja i vlasti.

Policija je nakon kriminalističkog istraživanja, koje je između ostaloga uključivalo i tajno snimanje telefonskih razgovora zatvorenika, Uskoku prijavila ukupno pet osoba - Amira Mafalanija i Armenda Musliua, Mafalanijevu majku Branku Mafalani i dvojicu zaposlenih zatvora u Lepoglavi: Marijana Končevskog koji je u zatvoru radio kao učitelj i Roberta Teodora Šepaka, višeg stručnoga savetnika u Lepoglavi.

Kako se navodi, Branka Mafalani je ta koja je Armendu Musliuu slala mobilni telefon sa SIM karticom i steroide, a svom sinu, Amiru Mafalaniju, slala je porno filmove, spotove Cece Ražnatović, nove filmove i serije.

Pre nego bi sve to došlo do Mafalanija i Musliua, prošlo bi kroz ruke posrednika. Naime, osuđeni ubica Dražen Dorčec, koji služi kaznu od 40 godina zatvora zbog dvostrukoga ubistva prilikom pljačke Fine u Đurđevcu 2006. i serijski ubica Dragan Junga koji je takođe osuđen na 40 godina zatvora pomagali su Mafalanijovoj majci i prenoslili njene poklone Amiru.

Prema optužbama policije i USKOK-a, dostavljanje predmeta u zatvor funkcionisalo je na dva načina.

Mobilni sa SIM karticama, zatim steroide i sredstva za smirenje, kao i CD-ove s filmovima, Končevski bi dobijao poštom, od Mafalanijeve majke ili od njemu bliskih nepoznatih osoba. Končevski bi zatim, budući da nije bio pregledavan na ulazu u zatvor, predmete unosio i predavao i Mafalaniju, a za to je dobijao nešto para. Za mobilni je, sumnja policija, dobio 500 evra, dok je za unos CD-ova dobijao desetak evra.

Preko Šepaka je, sumnja policija, primopredaja išla drugačije. Naime, Šepak je između ostaloga, u Lepoglavi bio zadužen za preuzimanje i distribuciju poštanskih pošiljki. U dogovoru s Mafalanijevom majkom, koja je CD-ove slala za Dragana Junga i Dražena Dorčeca, Šepak bi, umesto da te pošiljke otvori i dostavi u Odeljenje za proveru sadržaja, donosio Mafalaniju, Jungu i Dorčecu.

Šepak je, naime, osumnjičen samo za prijenos CD-ova s filmovima, a ne i kartica ili zabranjenih supstanci, a za razliku Končevskoga on za to nije dobijao naknadu već je to po svemu sudeći činio za kontra usluge.