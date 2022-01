Možda trenutno najpoznatija Splićanka Maja S. (31) ispričala je kako izgledaju njeni dani od kada je nestao Matej Periš (27), a bivši policajac Bratislav Zdravković sumnja u njen opis dešavanja.

Izvor: MUP RH/TV Prva/screenshot

Splićanka Maja S. za koju se vjeruje da je poslednja osoba sa kojom je Matej Periš pokušao da ostvari kontakt neposredno prije nego što je istrčao iz kluba "Gotik" i nestao bez traga, rekla je za TV Prva da je sa društvom bila u restoranu kada ju je Periš pozvao da je pita gdje da idu.

"Odgovorila sam mu na Instagramu, pitala sam ga ko je došao u Beograd. Međutim, Matej mi nikada nije odgovorio", rekla je Maja tokom svog TV obraćanja.

Međutim, privatni detektiv i nekadašnji policajac Bratislav Zdravković, smatra da postoji niz nelogičnosti u onome što je Maja iznijela dok je opisivala razvoj događaja te večeri.

"Ova djevojka navodi da je imala veliki problem da se parkira ispred restorana na Кaraburmi tog 30. decembra zbog velikog snijega i leda, kao i da ona nije navikla na takve uslove jer živi na mediteranskoj obali i da se iz tog razloga nije javila Mateju kada ju je pozvao. Tih dana u Beogradu nije bilo snijega i leda, bilo je sunčano i lijepo vrijeme", ukazuje na nelogičnost Bratislav Zdravković.

U razgovoru za "Objektiv" on ističe da mu je kompletan intervju sumnjiv.

"Кroz cijelu tu ispovijest nisam osjetio njenu iskrenu emociju, a vidno je bilo da želi da kompletnu priču plasira kao izuzetno potresnu. Navela je da je poligraf prekinut jer joj je bilo teško. Rekla je da je Mateja poznavala površno, kao učenika njene majke i kao druga svog brata. Takođe, navela je i da je Mateja sretala uglavnom ljeti, nekoliko puta mjesečno, na obali, zato što su obavljali sličan posao, turizam nižeg ranga u Splitu. Zašto bi onda baš nju Matej zvao ako nisu bili bliski i zašto je toliko bitno u koji će klub nastaviti ako su došli na nekoliko dana da se provedu", pita se detektiv.

Zdravković ide dalje u isticanju onog što mu je bilo sumnjivo tokom intervjua Splićanke.

"Rekla je da je išla i na poligraf, a moje pitanje je zašto je ona uopšte i podvrgnuta poligrafskom testiranju ako nije sumnjiva? Zašto pokazuje svoj pasoš koji drži u rukama? Da li je to možda dokaz nevinosti? U njenom intervjuu nisam osjetio i vidio iskrenost. Sve vrijeme se pravdala, a u meni je to probudilo osjećaj da je kriva. Da je meni nestao prijatelj, za sve bi me bilo briga, osim gde je nestao čovjek, iz kog razloga, kao i da li će ikada biti pronađen. Nikada ne vjerujem ženama koje plaču bez suza", zaključio je Bratislav Zdravković.

