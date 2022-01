Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

Pripadnici prokupačke policije uhapsili su R.G.(52) iz okoline Kuršumlije, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

Kako ističu iz policije, on se sumnjiči da je u nedelju, u toku lova, hicima iz puške pogodio četrdesetogodišnjeg muškarca, koji je usled zadobijenih povreda preminuo u prostorijama Hitne službe Doma zdravlja u Kuršumliji. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Nesreća se inače dogodila u nedelju popodne kada je R.G. Tokom lova na području oko Prolom banje, misleći da je divljač, hicem pogodio četrdesetogodišnjeg Z. S.

"Pošto je bilo jako hladno Z. S. se sklonio iza žbuna verovatno da se malo zagreje, dok je njegov drug R.G misleći da je divljač opalio metak. Kada je shvatio šta se dogodilo R.G. je odmah pozvao hitnu pomoć i poneo druga na rukama do puta odnosno u susret lekarima ali na žalost Zoranu nije bilo spasa", priča prijatelj obojice lovaca za Novosti.

I dok ne mogu da sakriju žaljenje za nastradalim Z., koji je živeo samo sa majkom, prijatelji obojice lovaca ističu žaljenje i zbog R.G koji je, kako tvrde, pucao na Z. iz nehata, a zbog čega je, kako ističu i dalje u šoku.

Z. je pogođen u grudni koš, tako da je ekipa Hitne pomoći kuršumlijskog Doma zdravlja mogla samo da konstatuje smrt. Ovaj slučaj izazvao je nevericu i žaljenje i među žiteljima Kuršumlije koji ne mogu da veruju da se takva nesreća dogodila iznenada.