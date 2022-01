Advokat Emilija Timošenko Petrović održala je u petak konferenciju za medije na kojoj je iznijela navodne detalje o uznemiravanju i zlostavljanju koje je, kako tvrdi, trpjela od svog kolege advokata Aleksandra C.

Kako je Timošenko Petrović navela, sa njim je bila u emotivnoj vezi 2019. godine, kada je, kako tvrdi, pretrpjela i fizička zlostavljanja.

"Pretukao me je i držao zaključanu u stanu 12 sati. Nisam podnijela krivičnu prijavu, a ni privatnu tužbu, mada je tužilaštvo trebalo da ga goni po dužnosti. Čovjek je 15 godina bio sudija i otišao je u advokaturu, pa je očigledno uspio to sve da zataška. Nisam bila spremna da pokrećem postupak, to je trebalo da uradi tužilaštvo ali nije, pa sam priču iznijela u medije", rekla je ona na konferenciji.

Zbog tog njenog poteza je, tvdi advokatica, Aleksandar C. zloupotrebio njene privatne snimke koje mu je proslijedila, a koje je on potom postavio na porno sajtove.

"Nisam ni znala da su ti snimci objavljeni. Mislim da su ih do danas vidjeli svi advokati u Srbiji. Imala sam dogovor čak da se vratim u Privredni sud da budem saradnik, pošto sam tamo nekada radila. Htjela sam da konkurišem za izbor za sudije, a kada ste saradnik lakše prolazite izbor. Ipak, kada sam otišla na sastanak predsjednik nije htio da me primi, jer je pogledao snimke. Ti snimci su mi uništili život, a on mi stalno njima prijeti", kazala je Timošenko Petrović.

Ona pak ne odbacuje mogućnost da će i posle dvije godine pokrenuti postupak, jer djelo nije zastarjelo. Takođe je na konferenciji rekla da ona nije njegova prva žrtva nasilja, te da je on 2017. godine navodno davio jednu koleginicu u prostorijama Advokatske komore.

"Bojim se i posle ovoga da li ću snositi bilo kakve posledice od njega. Vjerovatno je opet skinuo te snimke sa nekog sajta prije nego što su uklonjeni. Bojim se da li će te snimke ponovo negdje objavljivati ili ih slati mojim roditeljima i bratu”, kaže Timošenko.