Policija će pokušati da uz pomoć satelitskih snimaka otkrije šta se desilo sa Matejem Perišom.

Potraga za Matejem Perišom (27) iz Splita ušla je u trinaesti dan. Splićanin je bio u beogradskom klubu "Gotik", a intenzivna potraga za njim traje od tada. U Beograd je u ponedeljak stigla i hrvatska policija kako bi se informisala o postupcima potrage i radu srpske policije.

Do sada su se pretraživali kopno i voda, koristili su se specijalni policijski psi tragači, dronovi, termovizijske kamere, ali mladiću ni traga ni glasa. Posle češljanja Save i Dunava, ali i priobalja, policija će pokušati da uz pomoć satelitskih snimaka otkrije šta se desilo sa Matejem Perišom.

Satelitski snimci će biti pribavljeni na molbu Nenada Periša, oca nestalog mladića, kako bi se utvrdilo gde se tačno njegov sin kretao kobne noći i da li je usnimljen kako ulazi u Savu.

" U tome će pomoći i policajci iz Hrvatske, koji su u ponedeljak doputovali u Beograd. Sateliti kruže nad Beogradom dva puta dnevno. Ukoliko se desilo da su baš u vreme kada je Matej izašao iz kluba snimili njegovo kretanje, onda bi bili od velike pomoći, ali samo uz napore tehničara koji će ih pregledati", objašnjava izvor blizak istrazi i dodaje:

"Rezolucija satelitskih snimaka je loša i teško je prepoznati ko je na njima. Oni imaju mogućnost da otkriju šta se krije duboko pod zemljom, ali ne i šta se nalazi u koritu reke", objašnjava on.

Podsetimo, signal mobilnog telefona Mateja Periša (27), nestalog mladića iz Splita, poslednji put je uhvaćen u blizini Velikog ratnog ostrva, na ušću Save u Dunav.

Kako se veruje, telefon je bio u Matejovom džepu kada je on ušao u ledenu Savu kod Beograda na vodi, a poslednji signal je uhvaćen oko kilometar i po nizvodno.

"Na osnovu snimaka nadzornih kamera u okolini Beton hale, ali i praćenjem njegovog telefona, može se sa velikom preciznošću utvrditi putanja njegovog kretanja od momenta kada je istrčao iz kluba 'Gotik', oko 1.40 posle ponoći. On je zatim preko Karađorđeve ulice otrčao uzvodno do restorana 'Savanova' kod Beograda na vodi i tu se na jednom snimku vidi kako silazi do Save, ali se ne vidi i trenutak kad je ušao u vodu", tvrdi izvor.