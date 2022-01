Mićo Pantić borbu sa zmijama vodi više od 60 godina, a svoj "zanat" će, kako kaže, prenijeti na sina: "To se prenosi s koljena na koljeno. Moj đed je prenio na mene, a sad ću ja svom sinu, to se lančano radi. Meni je više od 80 godina i vrijeme je da znanje prenesem sinu. On polako uči, ali još ja pravim protivotrove", rekao je Pantić.